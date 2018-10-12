Порошенко: Украина готова отразить «агрессию» России на азовском побережье

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о готовности ВСУ отразить «агрессию» России на побережье Азовского моря.
Порошенко: Украина готова отразить «агрессию» России на азовском побережье
  • Reuters

«Проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове», — написал он в Facebook.

По его словам, командиры умеют «эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе», а также качественно планировать их.

Ранее Порошенко заявил о создании группировки сил на случай атаки со стороны Крыма.

11 октября в Киеве призвали Европейский союз и НАТО ввести новые санкции в отношении России из-за действий в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить