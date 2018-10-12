Порошенко: Украина готова отразить «агрессию» России на азовском побережье
- Reuters
«Проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове», — написал он в Facebook.
По его словам, командиры умеют «эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе», а также качественно планировать их.
Ранее Порошенко заявил о создании группировки сил на случай атаки со стороны Крыма.
11 октября в Киеве призвали Европейский союз и НАТО ввести новые санкции в отношении России из-за действий в Азовском море.