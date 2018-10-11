Порошенко заявил о создании группировки сил на случай атаки со стороны Крыма

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о создании группировки войск на потенциально угрожающих направлениях с востока и крымского направления.

Как сообщает УНН, он также заявил о необходимости держать наготове для отражения возможной атаки из Приднестровья и с севера.

«Сформированы 39 боевых бригад. Ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления», — заявил Порошенко.

Ранее украинский президент заявил, что страна тратит на оборонный сектор 6% ВВП, что превышает минимальные обязательства для стран — членов НАТО.

Порошенко также сообщил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах Североатлантического альянса.