Порошенко заявил о создании группировки сил на случай атаки со стороны Крыма

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил о создании группировки войск на потенциально угрожающих направлениях с востока и крымского направления.
Порошенко заявил о создании группировки сил на случай атаки со стороны Крыма
  • globallookpress.com

Как сообщает УНН, он также заявил о необходимости держать наготове для отражения возможной атаки из Приднестровья и с севера.

«Сформированы 39 боевых бригад. Ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления», — заявил Порошенко.

Ранее украинский президент заявил, что страна тратит на оборонный сектор 6% ВВП, что превышает минимальные обязательства для стран — членов НАТО.

Порошенко также сообщил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах Североатлантического альянса. 

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