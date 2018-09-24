Порошенко рассказал о роли Украины в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО

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Украинский президент Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО.

«В настоящее время мы тратим 6% валового внутреннего продукта на армию. И я считаю, что тем самым мы фактически уже сегодня играем важную роль в борьбе с российской агрессией на восточном фланге НАТО», — отметил он.

При этом, по словам Порошенко, Украина «сражается» не только за себя, но и за «Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности».

Он добавил, что для Киева НАТО — «единственная гарантия выживания».

Ранее Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» бессмысленно, так как, по мнению политика, «факты играют против» проекта. По словам украинского лидера, трубопровод предназначен для «геополитического давления на Восточную Европу».

Подробнее — в материале ИноТВ.

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