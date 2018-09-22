Порошенко заявил, что «факты играют против» строительства «Северного потока — 2»

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Украинский президент Пётр Порошенко в беседе с немецкой газетой Rheinische Post заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» бессмысленно, так как, по мнению политика, «факты играют против» проекта.
Порошенко заявил, что «факты играют против» строительства «Северного потока — 2»
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«Этот трубопровод не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это российская попытка ослабить Украину, которая получала до этого около $3 млрд за транзит ежегодно», — приводит издание слова украинского лидера.

Как добавил Порошенко, трубопровод предназначен для «геополитического давления на Восточную Европу».

«Украина располагает более чем достаточным логистическим потенциалом для доставки российского газа в Европу», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы в случае реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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