Порошенко заявил, что «факты играют против» строительства «Северного потока — 2»
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«Этот трубопровод не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это российская попытка ослабить Украину, которая получала до этого около $3 млрд за транзит ежегодно», — приводит издание слова украинского лидера.
Как добавил Порошенко, трубопровод предназначен для «геополитического давления на Восточную Европу».
«Украина располагает более чем достаточным логистическим потенциалом для доставки российского газа в Европу», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы в случае реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».