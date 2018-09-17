Климкин предположил, что «Северный поток — 2» может лишить Украину транзита газа

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы в случае реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
Климкин предположил, что «Северный поток — 2» может лишить Украину транзита газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ЛIГА.net».

«Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию», — отметил дипломат. 

В связи с этим, по словам Климкина, Украина будет продолжать препятствовать строительству российского газопровода, рассчитывая на действенность санкций США, введённых против России.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2».

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