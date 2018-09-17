Немецкие СМИ рассказали о преимуществе российского газа над американским для Германии

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Германия не станет покупать сжиженный природный газ США, поскольку он не выгоден для ФРГ с экономической точки зрения. Об этом говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
Немецкие СМИ рассказали о преимуществе российского газа над американским для Германии
  • Reuters

У Германии, как отмечается, нет необходимой инфраструктуры для получения американского газа, однако в настоящий момент Берлин под давлением Вашингтона рассматривает возможность строительства нужного терминала, который вряд ли может оказаться рентабельным.

Также, указывают авторы статьи, Германия к 2050 году намерена полностью отказаться от углеродных источников энергии, в связи с чем инвестиции в новую газовую инфраструктуру с учётом существования «Северного потока — 2» кажутся сомнительными.

Издание подчёркивает, что российская сторона обеспечивает только 6% энергетических потребностей Германии, что означает отсутствие зависимости страны от поставок России, о которых говорят в США.

Ранее в бундестаге заявили, что Германия не должна отказываться от совместных энергетических проектов с Россией из-за американской позиции. 

В июле президент США Дональд Трамп подверг критике Берлин за покупку российского газа и нефти. 

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