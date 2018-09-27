Порошенко заявил, что траты Украины на армию больше взносов стран НАТО

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Украина тратит на оборонный сектор 6% ВВП, что превышает минимальные обязательства для стран — членов НАТО, заявил украинский лидер Пётр Порошенко.
Порошенко заявил, что траты Украины на армию больше взносов стран НАТО
  • Reuters

«Наши военные обязательства составляют 6% ВВП. Эта цифра сейчас выше, чем минимальные обязательства для членов НАТО. Это подтверждает, что Украина является по факту восточным флангом НАТО», —  сказал он на церемонии передачи двух американских патрульных катеров Украине в Балтиморе.

По словам Порошенко, новая украинская армия эффективно останавливает «российскую агрессию» и борется за свободу и демократию.

«Лучший способ защищать свободный мир — это защищать Украину новыми оборонительными системами, новыми целевыми санкциями и дипломатическим давлением на Россию», — подчеркнул он.

Ранее Порошенко заявил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО

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