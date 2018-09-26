Эксперт прокомментировал намерение США передать Украине списанные патрульные катера

Капитан 1-го ранга военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал в беседе с RT намерение береговой охраны США передать украинским ВМС два списанных патрульных катера класса «Айленд».

«Это катера береговой охраны, а не корабли ВМФ США, они предназначены для охраны береговой линии. На них установлена одна орудийная установка и более ничего. Они списанные, кораблям по 30 лет. США передавали их Грузии, теперь Украине. Америка оказывает помощь, будет сам Порошенко принимать. Скорее всего, их перебросят в Азовское море, в Бердянск», — отметил Дандыкин.

Эксперт отметил, что с передачей катеров не произойдёт никакого существенного усиления флота Украины.

«Это корабли немного другого класса. Если сравнивать с нашими патрульными кораблями, которые поступают на Черноморский флот («Василий Быков» первый придёт, таких будет шесть), — это серьёзная единица: около 2 тыс. тонн водоизмещения, может вертолёт нести. А это катера: водоизмещение, допустим, 300 тонн, у нас тут пушчонка стоит… Больше политический факт, чем военный», — заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что США передадут Украине два списанных патрульных катера. Речь идёт о 110-футовых Drummond и Cushing класса «Айленд».