В Раде объяснили невозможность достроить ракетный крейсер «Украина»

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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник объяснил, почему невозможно достроить ракетный крейсер «Украина». Об этом он сказал изданию «Преступности.net».
В Раде объяснили невозможность достроить ракетный крейсер «Украина»
  • РИА Новости

«На самом деле корабль такого значительного класса не могут позволить себе Вооружённые силы Украины с точки зрения его стоимости. Поставить полностью его в строй, полностью использовать», — цитирует РИА Новости Винника.

При этом он отметил, что даже если бы средства нашлись, то Украина не сможет обеспечить вооружение крейсера, так как не имеет систем противовоздушной обороны, наблюдения, управления огнём, а также средств поражения ракет собственного производства.

Ранее Винник рассказал подробности плана создания базы в Азовском море. По его словам, предполагается использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы. Он добавил, что планы развёртывания военной базы уже утверждены Генеральным штабом Вооружённых сил Украины.

Также сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.

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