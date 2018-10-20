СБУ объявит о разоблачении «агента российских спецслужб»

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Служба безопасности Украины организует в понедельник, 22 октября, брифинг во вопросу «разоблачения агента российских спецслужб». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СБУ объявит о разоблачении «агента российских спецслужб»
  • © Служба безопасности Украины

«В понедельник, 22 октября, в 11:30 в пресс-центре СБУ состоится брифинг руководства СБ Украины относительно разоблачения агента российских спецслужб», — говорится в сообщении.

При этом никаких других подробностей не приводится.

В конце 2017 года в СБУ заявили о задержании чиновника секретариата правительства по подозрению в сотрудничестве с «российскими спецслужбами».

Позднее стало известно, что задержанным является помощник премьер-министра страны Станислав Ежов.

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