Порошенко подписал указ о новых санкциях

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в действие новых санкций.

Документ опубликован на сайте украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Контроль за выполнением решения Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Список подпавших под санкции пока не опубликован.

2 мая СНБО Украины расширил санкции в отношении России.