Три в одном: Порошенко сравнил автокефалию церкви со стремлением Украины в НАТО и ЕС
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Автокефалия украинской православной церкви имеет такое же значение для Киева, что и стремление в НАТО, соглашение об ассоциации с ЕС и разрыв договора о дружбе с Россией. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.
«Автокефалия — это весомое событие из того же ряда, что и стремление в ЕС и НАТО, соглашение об ассоциации (с Евросоюзом. — RT), безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, разрыв ложного договора о «дружбе» с Россией и тому подобное», — написал он в Twitter.
Порошенко подчеркнул, что все перечисленные им меры являются частью «собственного» пути развития Украины.
Однако, выделив эти предпринятые киевской властью шаги, Порошенко фактически перечислил все основные пункты, по которым ему и его команде удалось разделить украинцев на несколько лагерей, отметил политолог Владимир Корнилов.
«Порошенко обозначил основные точки, по которым он и его команда добились разделения украинцев на несколько лагерей. Они всё делали для того, чтобы расколоть по языку, геополитическому, геостратегическому выбору. Теперь ко всему этому добавили ещё и религиозный раскол. То есть везде, где они могут внести раскол в украинское государство и общество, они это делают», — сказал он RT
По мнению Корнилова, действия киевских властей «раскачивают» государство и могут привести к ухудшению положения в экономике и социальной сфере.
«Они делают всё, чтобы раскачать это государство. Мы видим уже последствия отпада от Украины целого ряда регионов. И сейчас они просто добавляют к этому. Сейчас центробежная тенденция после таких решений только увеличится. То есть правление Порошенко уже привело к массовой деиндустриализации, депопуляции Украины. Теперь этот новый толчок только усилит данные тенденции», — подчеркнул политолог.
Порошенко совершает демонстративные шаги по отдалению от России, которые фактически разрушают Украину, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
«Но на самом деле, если брать все меры Порошенко по отдалению от России, они просто демонстративные. Торговля расширяется, люди как ездили, так и ездят, бизнесмены, наука сбежали в Россию. То есть эти меры — вроде как для укрепления государственности Украины — её разрушают. Конечно, и автокефалия украинской церкви — мера, абсолютно разрушающая Украину», — сказал он.
В показных поступках украинского лидера также обвиняет депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя RT заявление Порошенко о «трёх украинских брендах», от которых якобы «корчит Москву».
«Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира. Заявление Порошенко — это как самопиар сумасшедшего — мол, я буйный и непредсказуемый, поэтому соседи крутят пальцем у виска и обходят стороной», — сказал депутат.
Напомним, ранее, 13 октября, президент Украины назвал ВСУ, Нацгвардию и автокефальную церковь «брендами» своей страны.
«Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это вооружённые силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь», — написал он в Twitter.
13 октября 2018 г.
«Украинская церковь не пойдёт на такое»
Отметим, что Вселенский патриархат планирует предоставить украинской православной церкви томос — статус независимой, автокефальной церкви. Однако согласно процедурам, принятым в православии, автокефалию должна запросить сама церковь, чего на Украине не произошло — единственная каноническая УПЦ Московского патриархата выступает против действий Константинополя.
Тем не менее на Украине существуют ещё две непризнанные церкви — УПЦ Киевского патриархата, возглавляемая Филаретом, и Украинская автокефальная православная церковь, возглавляемая митрополитом Макарием. 11 октября Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с Филарета и Макария. После этого Филарет заявил о подготовке к собранию собора на Украине, где, по его мнению, будет создана единая украинская православная церковь.
Кроме того, Константинополь отменил положение 1686 года, передавшее Киевскую митрополию Московскому патриархату, и «вернул» её в свою юрисдикцию. При этом отмечалось, что процесс предоставления автокефалии будет продолжен.
С резкой критикой такого решения выступили в Украинской православной церкви Московского патриархата.
«Украинская православная церковь точно не пойдёт на такое объединение. Не очень верю в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с Макарием. Ведь Макарий категорически против, чтобы главой объединённых церквей стал Филарет, на чём последний настаивает», — цитирует ТАСС архиепископа УПЦ МП Климента.
Спор между Филаретом и Макарием и правда произошёл спустя несколько дней. 18 октября митрополит в интервью телеканалу ZIK заявил, что ему не удалось прийти к согласию с Филаретом по ключевым вопросам — уставу, названию и будущему статусу объединения.
«Когда мы встретились, патриарх обратился ко мне, что надо собор собирать. Я говорю: «Ваше Святейшество, собор собирать — так нет устава». А он говорит: «А устав у меня есть». — «У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав». — «Нет, — говорит, — мой будет устав», — сказал Макарий.
- Патриарх неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет
- Reuters
«Отождествил себя с раскольниками»
С критикой Константинополя выступили и в РПЦ. 15 октября Синод Русской православной церкви вынес решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
«Русская православная церковь не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остаётся расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля», — сказал митрополит Иларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
А сегодня, 19 октября, глава РПЦ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что, сняв анафему с отлучённых Филарета и Макария, Константинопольский патриархат сам стал раскольническим.
«Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником», — сказал он.
Кирилл подчеркнул, что «абсолютное большинство православных поддерживают» решение Синода Русской православной церкви о разрыве общения с Константинополем.