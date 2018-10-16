«Ответ на канонические преступления»: РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом

Священный синод Русской православной церкви принял «вынужденное решение» о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Отныне иерархи и священники РПЦ не могут совершать совместные богослужения с представителями КП, а миряне не могут причащаться в храмах этой поместной церкви. Митрополит Иларион назвал действия Константинополя по предоставлению автокефалии раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата «беззаконными и канонически ничтожными». В то же время он выразил надежду, что в будущем позиция Константинопольского патриархата изменится.

В понедельник, 15 октября, в Минске прошло заседание Священного синода Русской православной церкви. На собрании, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, решался вопрос об ответных мерах на действия Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По итогам заседания стало известно, что РПЦ разрывает связи с Константинополем из-за его «беззаконных и канонически ничтожных» действий.

«На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Также по теме «Легализация раскола»: Константинополь снял анафему с глав непризнанных украинских церквей Синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви...

Таким образом, отныне не будут совершаться совместные богослужения, кроме того, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении совместной литургии, а прихожане не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. При этом ранее РПЦ прекратил участие в работе структур под председательством Константинополя и отказался от поминовения константинопольского патриарха Варфоломея.

Митрополит Иларион подчеркнул, что главной причиной разрыва отношений с Константинопольским патриархатом стало признание им раскольников.

«Русская православная церковь не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остаётся расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля», — заметил он.

Между тем в РПЦ выразили надежду на то, что в позиции Константинополя «здравый разум восторжествует».

Глава УПЦ КП Филарет

Reuters

© Gleb Garanich

Неканонические действия Константинопольского патриархата

Напомним, что на прошлой неделе синод Константинопольского патриархата снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух непризнанных церквей на Украине — патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария из Украинской автокефальной православной церкви.

Также были приняты решения о продолжении процесса предоставления Украине автокефалии и прекращении томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Вдобавок предстоятель УПЦ КП Филарет заявил о готовности к созданию на Украине единой поместной церкви, в которую также войдут архиереи Московского патриархата и представители автокефальной церкви с митрополитом Макарием.

По словам митрополита Илариона, эти шаги являются «каноническими преступлениями».

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«Потому что Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию части РПЦ, причём не той части, которая когда-то находилась во владениях Константинополя. Та Киевская митрополия, которая в 1686 году вошла в состав Московского патриархата, территориально не совпадала с нынешней Украинской православной церковью. Она была значительно меньше», — заметил он.

В свою очередь, украинский президент Пётр Порошенко охарактеризовал решения Константинополя и возможность предоставления им автокефалии Украине как «часть государственной проевропейской и проукраинской стратегии», которая последовательно воплощается Киевом в жизнь. По его словам, в Константинопольском патриархате «ясно и недвусмысленно» заявили, что РПЦ якобы «не имеет канонических прав» на УПЦ.

«Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществлённую ещё в конце XVII века», — написал Порошенко в Twitter.

Между тем представитель раскольнического Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил о якобы самоизоляции РПЦ после решения Синода, которое он охарактеризовал как «минский раскол». Он полагает, что позиция Константинопольского патриархата имеет законную силу.

«Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату на Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со вселенским православием через поместную Украинскую церковь», — написал он в Facebook.

«Чрезвычайно важное решение»

Как отметил в беседе с RT глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, предпринятые Константинопольским патриархатом шаги вывели его из канонического поля, что сделало невозможным для РПЦ дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем.

«Именно такая формулировка сегодня была принята после многочасового обсуждения на заседании Священного синода Русской православной церкви, которое прошло в одной из синодальных столиц русского православия — в Минске», — подчеркнул Легойда.

Он также подчеркнул важность того, что прекращается совершение совместных богослужений с иерархами и священнослужителями Константинополя, а миряне РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

«Это чрезвычайно важное решение, и мы очень рассчитываем на последствия, которые будут заключаться в том, что константинопольская патриархия пересмотрит свои решения», — пояснил Легойда.

Решение синода РПЦ в основном затронет мирян, проживающих за границей и состоящих в приходе Константинопольского патриархата. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

«Понятно, что такие разделения никакого комфорта людям не добавляют. Конечно, это может быть обратимо, если следующий Константинопольский патриарх пересмотрит решение, но надо сказать, что это маловероятно. По сути, это первый акт объявления войны. К сожалению, такие случаи уже бывали в истории. Может, всё и закончится благополучно», — заметил Силантьев в разговоре с RT.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко подчеркнул, что число прихожан церквей Константинополя ничтожно мало.

«Для прихожан это ничего не значит, потому что они и так не особенно молились в церквях Константинопольского патриархата, их просто не было на территории Российской Федерации. Это просто значит, что РПЦ прекращает признавать Константинопольский патриархат в качестве такой же каноничной православной церкви», — сказал Ищенко RT.