«Полный разрыв евхаристического общения с Константинополем»: митрополит Иларион об итогах заседания Синода РПЦ

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RT
В Минске состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви. Возглавил его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ходе встречи РПЦ ответил на решение Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам заседания.

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