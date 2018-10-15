«Полный разрыв евхаристического общения с Константинополем»: митрополит Иларион об итогах заседания Синода РПЦ

В Минске состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви. Возглавил его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ходе встречи РПЦ ответил на решение Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам заседания.