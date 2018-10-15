Митрополит Иларион назвал решения Константинополя по Украине «преступлениями»

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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал решения Константинопольского патриархата по ситуации вокруг православной церкви на Украине «преступлениями».
Митрополит Иларион назвал решения Константинополя по Украине «преступлениями»
  • РИА Новости

Данное заявление было сделано после заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске в понедельник, 15 октября.

«Те канонические преступления, которые совершены сегодня Константинопольским патриархатом, гораздо более тяжкие (чем в 1996 году, когда Константинопольский патриархат установил на канонической территории РПЦ свою юрисдикцию в Эстонии. — RT), потому что Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию части Русской православной церкви, причём не той части, которая когда-то находилась во владениях Константинополя. Та Киевская митрополия, которая в 1686 году вошла в состав Московского патриархата, территориально не совпадала с нынешней Украинской православной церковью. Она была значительно меньше», — объяснил он.

При этом митрополит подчеркнул, что, согласно канонам, Константинополь может принимать апелляции в пределах своей церкви, не от представителей иных поместных церквей.

11 октября сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Также Константинополь признал незаконной «аннексию Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году».

Впоследствии митрополит Иларион заявил, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

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