Митрополит Иларион назвал решения Константинополя по Украине «преступлениями»
- РИА Новости
Данное заявление было сделано после заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске в понедельник, 15 октября.
«Те канонические преступления, которые совершены сегодня Константинопольским патриархатом, гораздо более тяжкие (чем в 1996 году, когда Константинопольский патриархат установил на канонической территории РПЦ свою юрисдикцию в Эстонии. — RT), потому что Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию части Русской православной церкви, причём не той части, которая когда-то находилась во владениях Константинополя. Та Киевская митрополия, которая в 1686 году вошла в состав Московского патриархата, территориально не совпадала с нынешней Украинской православной церковью. Она была значительно меньше», — объяснил он.
При этом митрополит подчеркнул, что, согласно канонам, Константинополь может принимать апелляции в пределах своей церкви, не от представителей иных поместных церквей.
11 октября сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Также Константинополь признал незаконной «аннексию Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году».
Впоследствии митрополит Иларион заявил, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.