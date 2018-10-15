РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

«На сегодняшнем заседании священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — заявил он.

11 октября сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Также Константинополь признал незаконной «аннексию Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году».