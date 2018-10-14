Порошенко поздравил Филарета и Макария с отменой решения об отлучении их от церкви

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Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter прокомментировал решения Константинопольского патриархата относительно патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.
Порошенко поздравил Филарета и Макария с отменой решения об отлучении их от церкви
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«Поздравляю патриарха Филарета и митрополита Макария. Вы канонически восстановлены в епископском и священническом санах», — написал он.

Порошенко также отметил, что автокефалия, которая может быть предоставлена церкви на Украине, является «частью государственной, проевропейской и проукраинской стратегии», которая последовательно воплощается Киевом в жизнь.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с RT назвал решения Константинопольского патриархата относительно УПЦ КП канонически ничтожными.

11 октября сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха Филарета и митрополита Макария. 

Также Константинополь признал незаконной «аннексию Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году».

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