В Кремле обеспокоены решениями синода Константинопольского патриархата

Короткая ссылка
В Кремле обеспокоены решениями синода Константинопольского патриархата относительно православной церкви на Украине. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле обеспокоены решениями синода Константинопольского патриархата
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир. Мы весьма обеспокоены тем, что эти решения были приняты, потому что действительно в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Константинополь ещё ни разу не вмешивался так агрессивно в дела другой церкви.

Синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Константинопольский патриархат фактически вступил в канонические отношения с раскольниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить