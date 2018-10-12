В Кремле обеспокоены решениями синода Константинопольского патриархата относительно православной церкви на Украине. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир. Мы весьма обеспокоены тем, что эти решения были приняты, потому что действительно в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Константинополь ещё ни разу не вмешивался так агрессивно в дела другой церкви.

Синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Константинопольский патриархат фактически вступил в канонические отношения с раскольниками.