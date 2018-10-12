В РПЦ считают беспрецедентным вмешательство Константинополя в дела другой церкви

Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла священник Александр Волков заявил, что Константинополь ещё ни разу не вмешивался так агрессивно в дела другой церкви .

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24»

«Не было ни одного прецедента в мировой истории, чтобы Константинополь так нагло и агрессивно вмешивался в дела другой православной церкви», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.