«Ответим конкретно и корректно»: Лавров об обвинениях РФ в кибератаках, сирийском кризисе и церковном расколе на Украине

Обо всех новых «доказательствах» причастности России к вмешательству в выборы за рубежом или кибератакам на ОЗХО Москва узнаёт через СМИ, так как западные страны предпочитают действовать в обход специальных правовых норм. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос главы телеканала RT France Ксении Фёдоровой. Он добавил, что об ответных шагах Москва также сообщит через СМИ, однако сделано это будет «конкретно и корректно». В беседе с представителями франкофонных медиа Лавров назвал провокацией решение Константинопольского патриарха Варфоломея снять анафему с двух глав неканонических церквей. Говоря о Сирии, министр отметил попытки США помешать урегулированию в регионе, в том числе при помощи создания курдского квазигосударства.

Сергей Лавров дал большое интервью представителям трёх франкофонных СМИ — главе RT France Ксении Фёдоровой, помощнику директора Le Figaro Иву Треару и замдиректора Paris Match Режи Лё Соммье.

Фёдорова задала вопрос, касающийся обвинений Москвы в якобы имевшей место организации кибератак на различные ведомства западных стран, в том числе штаб-квартиру ОЗХО и Антидопинговое агентство. Комментируя эти обвинения, Лавров подчеркнул, что все аргументы о причастности России к таким инцидентам доводятся до сведения российской стороны не через официальные дипломатические каналы, а исключительно через СМИ.

«При всём уважении к средствам массовой информации, к профессии журналиста мы, как серьёзные люди, не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах без задействования тех правовых норм, которые специально создавались для такого рода случаев», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что об ответных действиях России информация также поступит через СМИ, но сделано это будет «конкретно и корректно». Министр добавил, что Москва готова вести диалог в том случае, если западные коллеги будут к нему готовы.

«Если это всё просто наносное и этот, так сказать, приступ политического бешенства пройдёт естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то мы всегда ждём их в правовом поле для серьёзного профессионального, не пропагандистского разговора», — заключил он.

Автокефалия украинской церкви

Другой проблемой, которую затронули журналисты в беседе с министром, была ситуация, образовавшаяся вокруг Украинской православной церкви, которой Константинопольский патриарх Варфоломей намерен предоставить независимость от РПЦ. Так, он недавно снял анафему с глав двух непризнанных церквей — патриарха Филарета УПЦ Киевского патриархата и митрополита Макария Украинской автокефальной церкви.

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По мнению Лаврова, таким образом Варфоломей идёт на провокацию, чтобы затем использовать обе непризнанные церкви.

«Провокация эта задумана с тем, чтобы использовать две неканонические церкви на Украине, раскольнические церкви — Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную церковь, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью, но которые в интересах этой провокации патриарх Варфоломей, созвав на днях Священный синод в Константинополе, признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви», — сказал министр, отвечая на вопрос представителя Le Figaro Ива Треара.

Глава российского МИД отметил, что Вашингтон, который обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела Соединённых Штатов, сам оказывает влияние на ситуацию на Украине.

«Когда господин Волкер, который призван от имени Соединённых Штатов заниматься содействием украинскому урегулированию на основе минских договорённостей, заявляет то, что он заявляет про эти процессы, — тут, конечно, как у нас говорят, на воре шапка горит», — резюмировал он.

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Сирийское урегулирование

Режи Лё Соммье поинтересовался у Лаврова, какие успехи достигнуты на пути деэскалации ситуации в Идлибе — последнем крупном форпосте ИГ* в Сирии.

Отвечая на этот вопрос, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что помимо Идлиба есть и другие проблемные регионы в САР, где Дамаск ещё не контролирует ситуацию.

«На территории Сирии есть огромные земли к востоку от Евфрата, где происходят абсолютно неприемлемые вещи. Эти земли Соединённые Штаты стараются использовать через своих сирийских союзников — прежде всего через курдов — для того, чтобы создать там квазигосударство», — сказал Лавров.

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Министр отметил, что Вашингтон на этих территориях делает «всё, чтобы там создавать условия для нормальной жизни своих подопечных, создают там органы власти, альтернативные легитимным». По мнению Лаврова, США таким образом стремятся не допустить урегулирования, чтобы в сложившейся обстановке с меньшими усилиями реализовывать собственные цели.

«Соединённые Штаты в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться. И в такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило», — заключил он.

Полная версия интервью Сергея Лаврова телеканалу RT France, изданиям Le Figaro и Paris Match будет опубликована 18 октября.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.