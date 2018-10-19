Патриарх Кирилл: большинство православных поддерживают разрыв с Константинополем

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Патриарх Кирилл заявил, что большинство православных верующих поддерживают решение Синода Русской православной церкви, который разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Патриарх Кирилл: большинство православных поддерживают разрыв с Константинополем
  • РИА Новости

«Для того чтобы такие решения поддерживались всем народом — а сейчас я чувствую, что абсолютное большинство православных людей поддерживает эти решения, — надо, чтобы духовенство тоже проводило работу», — приводит Интерфакс слова патриарха Кирилла.

Ранее Священный синод Русской православной церкви принял «вынужденное решение» о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом

Это было сделано в ответ на решение Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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