Патриарх Кирилл: большинство православных поддерживают разрыв с Константинополем

Патриарх Кирилл заявил, что большинство православных верующих поддерживают решение Синода Русской православной церкви, который разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

«Для того чтобы такие решения поддерживались всем народом — а сейчас я чувствую, что абсолютное большинство православных людей поддерживает эти решения, — надо, чтобы духовенство тоже проводило работу», — приводит Интерфакс слова патриарха Кирилла.

Ранее Священный синод Русской православной церкви принял «вынужденное решение» о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Это было сделано в ответ на решение Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.