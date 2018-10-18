Раскол среди раскольников: почему две украинские церкви не могут договориться об объединении

Глава УАПЦ митрополит Макарий и предстоятель УПЦ КП Филарет не могут договориться об объединении церквей в одну структуру. Об этом Макарий заявил в интервью украинским СМИ. По его словам, стороны не могут прийти к компромиссу по ключевым вопросам — уставу, названию и статусу предполагаемого церковного образования. Эксперты считают, что взаимные амбиции раскольников могут поставить под вопрос предоставление украинскому религиозному институту автокефалии. Однако Пётр Порошенко продолжает идти выбранным курсом: он внёс в Раду законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве, и депутаты эту инициативу утвердили. По мнению аналитиков, данный шаг может запустить процесс передела церковной собственности в стране.

Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) не удаётся договориться об объединении в новую структуру, которая, предположительно, должна будет получить автокефалию. Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил митрополит УАПЦ Макарий (Малетич).

Он сообщил, что предстоятель УПЦ КП Филарет (Денисенко) предложил провести собор и использовать для этого свой устав.

«Когда мы встретились, то патриарх обратился ко мне, что надо собор собирать. Я говорю: «Ваше Святейшество, собор собирать — так нет устава». А он говорит: «А устав у меня есть». — «У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав». «Нет, — говорит, — мой будет устав», — отметил он.

Сторонам не удалось договориться и о названии будущей церкви. Так, Филарет, по словам митрополита Макария, настаивает на существующем названии — УПЦ КП. Макарий считает, что название для новой объединённой церкви готовит вселенский патриарх.

«Единая поместная церковь может получить томос, но только после проведения объединённого собора, на котором будет избран её предстоятель. Но это нужно делать быстро. Во второй половине ноября состоится заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором может рассматриваться этот вопрос», — рассказывает источник RT в администрации президента Украины.

Пётр Порошенко и Филарет (Денисенко)

© Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В УАПЦ недовольны тем фактом, что Филарет не прислушивается к их мнению, рассказал источник RT в автокефальной церкви.

«Наше мнение не учитывается, а представители Украинской православной церкви Киевского патриархата не скрывают своего намерения назначить Филарета главой Единой поместной церкви. Собор ещё даже не начался, а нам уже указали, что не ценят УАПЦ», — сообщил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в УПЦ КП сообщил, что Филарет многое сделал для начала процедуры предоставления томоса Украинской поместной церкви и восстановления канонического статуса Филарета и Макария.

«Филарет тесно сотрудничал с президентом Петром Порошенко, депутатами Верховной рады, епископатами Украинской православной церкви и УАПЦ. У Филарета есть своё мнение о создании Единой поместной церкви, и оно самое верное, учитывая его вовлечённость в процесс», — заявил собеседник RT.

«Отказался идти на уступки»

Никакого участия в подготовительном процессе предоставления томоса не принимает митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий. Он отказался встречаться с экзархами константинопольского патриарха Варфоломея в конце сентября этого года.

«Епископ Киева есть один законный, всеми признанный — это блаженнейший митрополит Онуфрий. По церковным правилам все приезжающие в другой город священнослужители должны знать его епископа. Приезжающие сюда должны вначале взять у него благословение на работу здесь, а потом только уже заниматься своим делом. Этого сделано не было», — заявил РИА Новости глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

Митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий

© Valentyn Ogirenko / Reuters

После отказа встречаться с посланниками Варфоломея Онуфрий был внесён в базу «Миротворца». На сайте указано, что он является «агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и противником создания независимой поместной церкви на Украине».

«Хотелось бы выразить уважение мужеству митрополита Онуфрия, который и раньше совершал смелые поступки на нынешней Украине. Например, он отказался встать и почтить героев АТО. Сейчас он отказался от встречи с экзархами, которых откровенно поддерживают украинская власть и власть коллективного Запада. Несмотря на то что церковь на Украине отделена от государства, официальный Киев активно вмешивается в церковные дела», — заявил в интервью RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Источник RT в администрации президента сообщил, что с Онуфрием встречался президент Пётр Порошенко.

«Но разговор ничем не закончился — сторонам не удалось договориться ни по каким вопросам. Онуфрий отказался идти на любые уступки — и Порошенко покинул встречу раздражённым», — говорит он.

Взаимные амбиции

Сейчас идёт борьба за то, кто возглавит объединённую украинскую церковь, и есть несколько претендентов на эту должность, в частности — Филарет, близкий к Порошенко митрополит Винницкий и Барский Симеон, заявил в беседе с RT представитель партии «Блок Петра Порошенко».

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«Они оба летали в США и знакомились с местными политиками. Насколько мне известно, вселенский патриарх против назначения Филарета главой Единой поместной церкви на Украине и сейчас вокруг этого вопроса идёт огромный спор. Филарет может похоронить все намерения президента объединить церкви», — считает собеседник RT.

УПЦ КП — небольшая церковь, которая хочет получить главенство на территории Украины, отметил собеседник RT в Киево-Печерской лавре.

«Ни в одном из регионов страны она не является доминирующей по количеству приходов. Но теперь у Филарета, который всегда стремился к власти, есть все шансы стать главной церковной фигурой на Украине», — говорит он.

При этом в самой УПЦ КП обвиняют УАПЦ в попытке «узурпировать» церковную власть.

Источник RT в УПЦ КП заявил, что в УАПЦ меньше всего приходов, но «её иерархи ведут себя как представители самой многочисленной церкви на Украине».

По данным Министерства культуры Украины за 2010 год, УАПЦ насчитывает около 1200 приходов, УПЦ КП — около 5 тыс., тогда как УПЦ МП — свыше 11 тыс.

«Украинские церкви не смогут объединиться, поскольку Филарет хочет стать патриархом. Но стать им он не может, поэтому весь процесс встанет», — отметил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Церковный передел

На Украине есть одна церковь — это Украинская православная церковь Московского патриархата, заявил Ищенко.

«Все остальные — раскольники, которые выясняют отношения между собой», — подчеркнул эксперт.

На фоне разногласий между раскольничьими церквями на Украине постоянно усиливается давление на УПЦ МП, отмечают политологи.

«Сейчас, насколько мне известно, создаются специального рода органы, которые будут заниматься описью УПЦ МП. Несомненно, это подготовка к последующему изъятию этого имущества — с помощью других государственных органов и праворадикалов. Это храмовые комплексы, земля, с ними связанная, банковские счета», — прокомментировал ситуацию Безпалько.

Тем временем Пётр Порошенко продолжает идти выбранным курсом на автокефалию: 17 октября он зарегистрировал в парламенте законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви, расположенной в Киеве, в постоянное пользование вселенскому патриарху. И уже 18 октября Верховная рада поддержала эту инициативу президента. Один из лидеров Оппозиционного блока, Юрий Бойко, заявил, что таким образом за предвыборную агитацию Порошенко рассчитывается государственным имуществом.

РИА Новости

В УАПЦ также поддержали начинание Порошенко.

«Обратились ко мне, соглашаюсь ли я дать Андреевскую церковь. Я сказал, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, потому что я не могу не быть последовательным. Когда я поминаю патриарха и иду навстречу, то надо жертвовать один кафедральный собор, и мы жертвуем этим», — сказал митрополит УАПЦ Макарий в интервью каналу ZIK.

Напомним, в 2015 году УАПЦ передала Андреевскую церковь государству, после чего в ней был проведён ремонт. Вероятнее всего, рассказывает источник RT в УАПЦ, Андреевской церковью будет и дальше заниматься государство, поскольку вселенский патриарх «вряд ли станет проводить в ней службы».

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«Это решение вызывает удивление у нас, потому что можно было бы передать этот храм украинским конфессиям, а его передают церкви с центром в Стамбуле — в государстве, которое никакого отношения к Украине не имеет. С канонической точки зрения это решение создаёт целый ряд нарушений, потому что пребывание и служение в Киеве епископов другой поместной церкви без согласования с митрополитом Киевским является классическим нарушением церковных канонов и правил», — сказал в беседе с RT председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент.

По мнению аналитиков, данный шаг может запустить процесс передела церковной собственности на Украине.

«Если будут захватывать храмы — это приведёт к гражданскому противостоянию. Если Министерство культуры будет разрывать договоры аренды на храмовые сооружения с существующими арендаторами и передавать их в пользу другой церкви, это тоже вызовет протест у верующих», — заявил депутат от Оппозиционного блока в эфире телеканала «112 Украина».

По словам источника RT в партии «Самопомощь», константинопольский патриарх после такого «дара» может закрыть глаза на то, что будет происходить на территории Украины.

«Начнётся настоящая церковная война. На священников УПЦ МП будут давить, и некоторые из них вынуждены будут переходить в состав новой украинской церкви», — заявил собеседник RT.