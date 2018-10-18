Рада проголосовала за передачу Константинополю Андреевской церкви

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Депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.
Рада проголосовала за передачу Константинополю Андреевской церкви
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что в поддержку президентского законопроекта со второго раза выступили 237 депутатов, притом что изначально данную идею одобрили 216 парламентариев.

Согласно тексту документа, Константинопольский патриархат сможет использовать данное здание для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий, однако при этом оно останется в государственной собственности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко выступил с инициативой о передаче в постоянное пользование Константинопольскому патриархату Андреевской церкви, которая находится в центре Киева.

Протоиерей Александр Пелин, член Общественной палаты России, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, в беседе с ФАН оценил предложение украинского лидера.

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