Порошенко заявил о согласии иерархов на передачу Андреевской церкви Константинополю

Предложение передать Андреевскую церковь в постоянное пользование вселенскому патриархату согласовано с церковными иерархами, заявил президент Украины Пётр Порошенко.

«Я разговаривал с его блаженством митрополитом Макарием (предстоятель УАПЦ. — RT)… Я переговорил с его святостью патриархом Филаретом (предстоятель неканонической церковной структуры Украины. — RT), чтобы они сделали шаг навстречу и предложили его святейшеству патриарху Варфоломею сделать своим храмом (Андреевскую церковь. — RT) в Киеве», — сказал Порошенко в интервью телеканалу ZIK.



По его словам, это предложение было с благодарностью принято.

Ранее стало известно о намерении Порошенко внести в Раду проект о передаче в постоянное пользование вселенскому патриарху Андреевской церкви, которая находится в центре Киева.