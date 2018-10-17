Порошенко заявил о согласии иерархов на передачу Андреевской церкви Константинополю

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Предложение передать Андреевскую церковь в постоянное пользование вселенскому патриархату согласовано с церковными иерархами, заявил президент Украины Пётр Порошенко.
Порошенко заявил о согласии иерархов на передачу Андреевской церкви Константинополю
  • © Sergey Kovalev/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я разговаривал с его блаженством митрополитом Макарием (предстоятель УАПЦ. — RT)… Я переговорил с его святостью патриархом Филаретом (предстоятель неканонической церковной структуры Украины. — RT), чтобы они сделали шаг навстречу и предложили его святейшеству патриарху Варфоломею сделать своим храмом (Андреевскую церковь. — RT) в Киеве», — сказал Порошенко в интервью телеканалу ZIK.

По его словам, это предложение было с благодарностью принято.

Ранее стало известно о намерении Порошенко внести в Раду проект о передаче в постоянное пользование вселенскому патриарху Андреевской церкви, которая находится в центре Киева.

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