Порошенко предлагает передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве

Украинский лидер Пётр Порошенко в ближайшие дни намерен выступить с инициативой о передаче в постоянное пользование вселенскому патриарху Андреевской церкви, которая находится в центре Киева.

Об этом заявила постоянный представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

«На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование вселенскому патриарху, — как символический жест того, что святой Андрей в своё время крестил Украину», — цитирует её «Укринформ».

Андреевская церковь была построена в Киеве по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. В настоящее время это действующий храм неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

11 октября сообщалось, что Синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

Также были приняты решения о продолжении процесса предоставления Украине автокефалии и прекращении томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что в стране происходит «церковный сепаратизм», который «благословлён» украинским президентом Петром Порошенко.

Подробнее — в материале RT.