Депутат Рады заявил, что на Украине происходит «церковный сепаратизм»

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что в стране происходит «церковный сепаратизм», который «благословлён» украинским президентом Петром Порошенко. Об этом он сказал в эфире телеканала Newsone.

По словам Добкина, украинские власти «набрались наглости влазить в межцерковные дела и выстраивать свою политическую линию».

Депутат считает, что команда Порошенко «не строит новую церковь, а разрушает ту церковь, которая президенту не нравится».

«В нашей стране преследуются любые проявления сепаратизма... а тут происходит церковный сепаратизм в открытом виде, который и благословлен президентом Украины», — сказал он.

Ранее стало известно, что РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Такое решение было принято после того, как синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить