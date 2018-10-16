Депутат Рады заявил, что на Украине происходит «церковный сепаратизм»

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что в стране происходит «церковный сепаратизм», который «благословлён» украинским президентом Петром Порошенко. Об этом он сказал в эфире телеканала Newsone.

По словам Добкина, украинские власти «набрались наглости влазить в межцерковные дела и выстраивать свою политическую линию».

Депутат считает, что команда Порошенко «не строит новую церковь, а разрушает ту церковь, которая президенту не нравится».

«В нашей стране преследуются любые проявления сепаратизма... а тут происходит церковный сепаратизм в открытом виде, который и благословлен президентом Украины», — сказал он.

Ранее стало известно, что РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Такое решение было принято после того, как синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.