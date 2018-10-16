В Общественной палате оценили предложение Порошенко передать Константинополю Андреевскую церковь

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Член Общественной палаты России, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин в беседе с ФАН оценил предложение президента Украины Петра Порошенко передать в постоянное пользование вселенскому патриарху Андреевскую церковь в Киеве.
В Общественной палате оценили предложение Порошенко передать Константинополю Андреевскую церковь
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Всегда существовала традиция, когда те или иные поместные церкви имеют свои представительства на территории других патриархатов, но эти вопросы всегда согласовываются», — заявил Пелин.

В качестве примера он привёл представительства Грузинской православной церкви, Сербской церкви в Москве и Санкт-Петербурге.

Как отметил протоиерей, Андреевская церковь в Киеве — не бесхозная, у неё есть определённые правовые отношения с церковными и светскими властями.

«Любая такая передача в первую очередь должна быть не в ущерб верующим и самому собору — его сохранению, реставрации и так далее», — пояснил он.

Пелин напомнил, что на Украине действует законодательство о свободе совести и религиозных объединений, и там ясно прописано, что церковь не должна участвовать в политической деятельности, а политика не должна вмешиваться в дела церкви.

Ранее протоиерей Андрей Ткачёв в беседе с Nation News оценил реакцию Порошенко на решение Священного синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

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