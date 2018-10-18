РПЦ не признает таинств украинских раскольников в случае предоставления им автокефалии

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Павел Астахов
Русская православная церковь не признает таинств украинских неканонических церковных структур даже в случае предоставления им автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.
РПЦ не признает таинств украинских раскольников в случае предоставления им автокефалии
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Бесспорно, не признавая каноническую правомочность решений Константинопольского патриархата о возвращении канонического статуса лидерам двух украинских раскольнических группировок, мы не признаём совершающиеся в этих религиозных организациях таинства. И, насколько нам известно, их не признаёт действительными ни одна из поместных православных церквей мира. Для нас всё остаётся так же, а как отнесутся к этому другие поместные православные церкви — это вопрос, на который предстоит им отвечать», — сказал он. 

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине.

Синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.

Между тем единственной канонической церковью на Украине является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Митрополит Иларион назвал решения Константинополя по Украине «преступлениями».

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