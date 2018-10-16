«Легитимизировал раскол»: в РПЦ заявили, что Константинополь не может быть центром православной церкви

Константинопольский патриархат утратил право считаться координирующим центром православной церкви, поскольку он вторгся в канонические пределы другой поместной церкви. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион, отметив, что действиями по предоставлению автокефалии Киевскому патриархату Константинополь легитимизировал раскол. Между тем в Московском патриархате уточнили, что прихожане не смогут причащаться в храмах Афона, Стамбула и ряде храмов Греции, но в то же время смогут поклоняться расположенным там святыням.

Константинополь утратил право считаться координирующим центром для Православной церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

15 октября РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом ответ на его действия по предоставлению автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский Патриархат в качестве такового центра самоликвидировался», — подчеркнул Иларион.

На протяжении нескольких десятилетий Всеправославный Собор, на который съезжались поместные церкви, организовывал Константинопольский Патриархат, напомнил Иларион.

«Но вторгшись в канонические пределы иной поместной церкви, легитимизировав раскол, он утратил право именоваться координирующим центром для Православной церкви», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле озабочены тем, как развиваются отношения между РПЦ и Вселенским патриархатом.

«Мы надеемся на то, что всё-таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — сказал Песков.

Храмы на Афоне и Благодатный огонь

После решения Священного синода прихожане Русской православной церкви не смогут причащаться в храмах на горе Афон в Греции и других храмах Константинопольской церкви, отметил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — цитирует Якимчука «Интерфакс».

Он напомнил, что многие храмы расположены на популярных туристических направлениях. В частности, к Константинопольской церкви относятся все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, ряд храмов в Греции, в частности, на Крите и Родосе.

«Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», — заметил представитель Московского патриархата.

Полный разрыв евхаристического общения с Константинопольским патриархатом также означает, что архиереи и священники не смогут участвовать в совершении совместной литургии.

В то же время прихожане смогут поклоняться любым святыням Афона, несмотря на разрыв отношений, уточнил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Решение Священного синода не лишает нас возможности поклонения святыням, где бы они ни находились. Мы ведь почитаем и те общехристианские святыни, которые находятся сегодня в ведении католиков. Достаточно вспомнить мощи святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари», — цитирует ТАСС Балашов.

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков уточнил, что сложностей с принесением в Россию Благодатного огня и других святынь поместных церквей, за исключением Константинопольской, не возникнет.

«Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. И здесь нет никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатом», — отметил он.

«Вселенского патриарха постигло искушение»

Решение Священного синода Русской православной церкви прокомментировал президент Украины Пётр Порошенко.

«Такая реакция духовной и светской власти РФ на стремление украинцев и решение Вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути», — написал он в Twitter.

Подібно до того, як Росія протиставила себе усій світовій спільноті своєю агресивною імперською політикою, тепер на шлях самоізоляції та конфлікту із світовим православ’ям стає російська церква. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 16, 2018

По его словам, Русская православная церковь становится «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием». При этом многие в православном мире уже поддержали позицию РПЦ.

Патриарх Сербский Ириней назвал катастрофическим решение Варфоломея признать раскольнические церкви на Украине и предоставить им автокефалию

«Сегодня наша церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для церкви, учинять нечто, на что он не имеет права — признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию»,— цитирует Иринея РИА Новости.

Он выразил надежду, что остальные церкви укажут на катастрофичность решения. «Надеемся, Господь спасёт нас от этого искушения», — добавил Ириней.

Православная партия Ливана «Хезб Аль-Машрек» также поддержала решение РПЦ. Об этом сообщил глава партии Фади Дейри.

«Мы поддержали изначально намерения прервать отношения с так называемой Константинопольской церковью, так как впредь мы не признаем патриархию, которая получает инструкции извне с целью раздробления православной церкви», — сказал он.

Эстонская православная церковь также поддерживает решение Священного синода, заявил ТАСС член синода ЭПЦ Сергей Мянник. Он напомнил, что ранее синод ЭПЦ выразил озабоченность решением Константинопольского патриархата направить двух экзархов для реализации проекта создания автокефальной церкви на Украине.

«Это наша позиция, и ясно, что ЭПЦ будет поддерживать решение синода Московского, поскольку мы его часть и мы будем следовать этим курсом», — подчеркнул Мянник.

Польская и Болгарская православные церкви, в свою очередь, заявили, что дадут комментарии после получения официальных писем из РПЦ.

«Патриарх Варфоломей часто именуется «духовным лидером 300-миллионного православного населения планеты», но из этих 300 миллионов как минимум половину нужно сейчас вычитать: он не является духовным лидером ни для Русской православной церкви, ни для тех поместных православных церквей, которые, как я думаю, не поддержат его разбойнических действий. Именно поэтому я и говорю, что он утратил сейчас право именоваться координирующим центром для Православной церкви», — отметил Иларион.