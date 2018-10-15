В УПЦ КП назвали отказ РПЦ от общения с Константинополем «самоизоляцией»
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«Минская схизма. Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества», — написал он.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.
Также он рассказал о значении данного разрыва для верующих.