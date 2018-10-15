В УПЦ КП назвали отказ РПЦ от общения с Константинополем «самоизоляцией»

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря на своей странице в Facebook прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

«Минская схизма. Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества», — написал он.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.

Также он рассказал о значении данного разрыва для верующих.