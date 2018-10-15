Эксперт прокомментировал разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинополем

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Анна Лушникова
Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал в разговоре с RT решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Эксперт прокомментировал разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинополем
  • РИА Новости

«Большая часть людей этого разрыва не заметят. Тех, конечно, кто живёт за рубежом и посещает приход Константинопольского патриархата, как во Франции и США, это не порадует. Им придётся искать другие церкви, школы для детей. Понятно, что такие разделения никакого комфорта людям не добавляют. Конечно, это может быть обратимо, следующий Константинопольский патриарх пересмотрит решение. Но надо сказать, это маловероятно», — отметил Силантьев.

Эксперт также упомянул о последствиях принятого решения.

«Нельзя будет причащаться. Службы посещать бессмысленно при таких условиях. Лучше найти нормальную церковь. По сути, это первый акт объявления войны. К сожалению, такие случаи уже бывали в истории. Может, всё и закончится благополучно», — заключил он.

Ранее синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

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