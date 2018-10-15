В РПЦ объяснили разрыв евхаристического общения с Константинополем

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Анна Лушникова
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с RT прокомментировал заявление главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона о том, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В РПЦ объяснили разрыв евхаристического общения с Константинополем
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«Те шаги, которые предпринял Константинопольский патриархат, и те решения, которые были приняты на последнем синоде в Стамбуле, вывели Константинополь из канонического поля, и это делает невозможным для РПЦ дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем. Именно такая формулировка сегодня была принята после многочасового обсуждения на заседании Священного синода Русской православной церкви, которое прошло в одной из синодальных столиц русского православия — в Минске», — рассказал Легойда.

По его словам, «эта формулировка означает, что теперь иерархи и священники РПЦ не могут совершать совместные богослужения с иерархами и священнослужителями Константинопольского патриархата».

«Миряне РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Это чрезвычайно важное решение, и мы очень рассчитываем на последствия, которые будут заключаться в том, что константинопольская патриархия пересмотрит свои решения», — заключил он.

Ранее Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

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