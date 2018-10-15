В РПЦ рассказали о значении разрыва евхаристического общения с Константинополем

После заседания Cвященного cинода Русской православной церкви в Минске в понедельник, 15 октября, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал о значении разрыва евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.

«Это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», — объяснил он.

Ранее Иларион заявил, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в связи с теми решениями, которые были приняты в отношении церкви на Украине.

Отмечается, что все поместные церкви в ближайшее время будут проинформированы об этом.