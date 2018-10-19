Губернатор из США пообещал новые антироссийские санкции

Губернатор штата Нью-Джерси, член Демократической партии Филипп Мёрфи заявил, что партия готовит новые санкции в отношении России.

В интервью Handelsblatt Мёрфи заявил, что Россия, по мнению американских демократов, «легко отделалась» санкциями, которые введены на данный момент, так как они не оказали существенного влияния на Москву.

«Мы примем меры. Они включат не только дипломатические инициативы, но и, конечно, санкции», — сказал Мёрфи.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американская администрация намерена вводить дополнительные санкции против России «каждые месяц-два».