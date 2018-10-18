Волкер заявил о планах США вводить санкции против России «каждые месяц-два»

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американская администрация намерена вводить дополнительные санкции против России «каждые месяц-два».
Волкер заявил о планах США вводить санкции против России «каждые месяц-два»
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данные ограничения будут связаны с ситуацией на Украине.

«Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два», — сказал он.

Данное заявление он сделал во время своего выступления на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, в вопросе антироссийских санкций Соединённые Штаты активно работают с европейскими партнёрами.

«Я верю, что у санкций есть эффект, мы видим свидетельство этого в России», — добавил он.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится, что американские санкции «сыграли на руку» российской экономике.

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