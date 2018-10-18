Волкер заявил о планах США вводить санкции против России «каждые месяц-два»
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, данные ограничения будут связаны с ситуацией на Украине.
«Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два», — сказал он.
Данное заявление он сделал во время своего выступления на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.
По его словам, в вопросе антироссийских санкций Соединённые Штаты активно работают с европейскими партнёрами.
«Я верю, что у санкций есть эффект, мы видим свидетельство этого в России», — добавил он.
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится, что американские санкции «сыграли на руку» российской экономике.