WSJ: Санкции США помогли укрепить российскую экономику

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Американские санкции «сыграли на руку» российской экономике, поспособствовав повышению цен на нефть и удешевлению валюты, из чего Москва лишь «извлекает выгоду», пишет The Wall Street Journal.
WSJ: Санкции США помогли укрепить российскую экономику
  • РИА Новости
  • © Александр Демьянчук

Как пишет журнал, цены на нефть как «основу российского экспорта» с середины августа выросли на 14%. Во многом такой рост связан с предстоящим возобновлением американских санкций против Ирана, которые, предположительно, должны будут негативно отразиться на поставках сырой нефти из этой страны.

При этом удешевление рубля на 15% с апреля лишь вызвало рост конкурентоспособности российских товаров в связи с низкой стоимостью валюты, подчёркивает автор.

Кроме того, уточняется, что котировки «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в текущем году выросли на 56% и 39% соответственно.

«Россия встала в более выгодное положение с повышенными ценами на нефть и ослабленным рублём, поскольку с точки зрения бюджета это двойная польза», — приводит издание слова эксперта инвестиционной компании Aberdeen Asset Management.

16 октября президент России Владимир Путин заявил, что по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная.

При этом глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что санкционные проблемы создают серьёзные риски для роста российской экономики.

В свою очередь, советник президента по экономическим вопросам академик РАН Сергей Глазьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил процесс дедолларизации российской экономики.

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