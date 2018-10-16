Путин назвал позитивной ситуацию в российской экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Сохраняется устойчивость финансового рынка, в том числе благодаря совместным действиям правительства и Центрального банка. У нас золотовалютные резервы выросли с начала этого года на 5,7% и составляют уже $459 млрд», — сказал Путин.

При этом он добавил, что системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, увеличить заработные платы и реальные доходы россиян.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что санкционные проблемы создают серьёзные риски для роста российской экономики. По его словам, существуют прогнозы, что рассматриваемые США новые санкции могут снизить темпы роста и привести к рецессии в 2019 году.

В свою очередь, советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил процесс дедолларизации российской экономики. По его словам, ответ на американскую санкционную войну нужно организовать в первую очередь на валютно-финансовом направлении.