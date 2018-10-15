Решение на перспективу: Россия может отказаться от размещения евробондов в 2019 году

Россия может отказаться от внешнего заимствования в 2019 году. Такое заявление сделал в понедельник, 15 октября, замминистра финансов Сергей Сторчак. В следующем году власти намерены продолжить привлечение средств в основном на внутреннем рынке. По оценке экспертов, преимущество такого подхода заключается в отсутствии валютных рисков рублёвых заимствований. Как переориентация с займами может повлиять на состояние госфинансов через год — в материале RT.

Россия может отказаться от выхода на внешний рынок займов в 2019 году. Об этом заявил замминистра финансов Сергей Сторчак 15 октября на встрече МВФ и Всемирного банка.

По словам замглавы Минфина, опыт стран с развивающимися рынками свидетельствует, что решение России сделать основным источником займов внутренний рублёвый рынок было правильным. В частности, речь идёт об увеличении расходов этих государств в связи с изменением процентных ставок и подорожанием доллара.

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Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также заявил, что Минфин может отказаться от заимствования в следующем году, однако планирует выйти на внешний рынок.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что возможность отказа от внешних заимствований может быть связана с ухудшением конъюнктуры рынка. В частности, эксперт указывает на постепенный рост доходности бумаг, который провоцирует увеличение стоимости обслуживания долга.

Начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко отметил, что для России последние внешние займы были продиктованы скорее соображениями имиджа и поддержания присутствия на рынке, чем острой необходимостью привлечения средств.

«Знакомство с российским фондовым рынком начинается в том числе с российских еврооблигаций. Это нормальная ситуация, когда инвесторы сначала берут безрисковые инструменты — долговые обязательства. Если Россия совсем не будет присутствовать на рынке еврооблигаций, то нерезидентам сложно будет начать знакомство и с другими финансовыми инструментами», — пояснил RT Манаенко.

Ограничительный вопрос

Сейчас в конгрессе США находится законопроект, который предполагает ограничения на операции с российским госдолгом. При этом Антон Силуанов ранее подчёркивал, что в случае усиления санкций Россия может отказаться от внешних заимствований, заменив их внутренними источниками привлечения средств. Первый вице-премьер также напомнил, что в 2019 году государство планирует занять порядка 1,5 трлн рублей на внутреннем рынке, что в полтора раза больше, чем в этом году.

Иван Манаенко полагает, что российские власти дают понять зарубежным странам, что в случае введения санкций и соответствующего увеличения стоимости внешних займов наша страна просто от них откажется. Особенно учитывая, что Россия вполне может обойтись и собственными ресурсами.

По словам аналитика Forex Club Дмитрия Лемаева, преимущество внутренних заимствований связано с так называемой рублёвой составляющей, то есть сами займы выражены в рублях и подлежат оплате также в нацвалюте. Прежде всего это значит, что выплаты не зависят от колебаний курсов.

«Особой разницы в доходности внутренних займов нет, но при этом рисков гораздо меньше. Можно не переживать, что в отношении новых размещений будут введены санкции. Кроме того, выплаты по евробондам производятся в валюте, соответственно, для погашения Минфину необходимо её покупать, что в даты выплат провоцирует скачки на валютном рынке. Поэтому отсутствие размещений на внешнем рынке может оказать положительное влияние на рубль», — считает Анна Кокорева.

В апреле 2018 года Министерство финансов разместило евробонды на общую сумму $4 млрд: из этих средств $3,2 млрд направлено на выкуп старых евробондов, а оставшиеся $800 млн были зачислены в федеральный бюджет.

Как сообщает ТАСС, согласно проекту бюджета на 2019—2021 годы, объём госдолга в 2019 году составит 12 трлн рублей, в 2020 году — 14 трлн рублей, в 2021 году — 15,7 трлн рублей. Минфин в этот период может ежегодно размещать евробонды на сумму до $3 млрд. При этом министерство планирует выкупить в 2019 году евробонды на сумму до $4 млрд. Также Минфин планирует разместить в 2019 году облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,47 трлн рублей.

«В принципе, политическое решение о сокращении внешних заимствований было принято в России уже много лет назад. Основным источником привлечения средств должен стать внутренний рублёвый рынок. Вероятно, Минфин будет придерживаться этой политики и, вполне возможно, действительно не будет выходить на рынок внешних заимствований в 2019 году», — заключил Дмитрий Лемаев.