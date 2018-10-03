Средство от санкций: как Россия намерена снизить зависимость своей экономики от доллара

Минфин, Минэкономразвития и Центробанк подготовили предложения по снижению зависимости российской экономики от доллара США. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее правительство РФ сообщило, что прорабатывает такую возможность и один из вариантов — переход на национальную валюту при расчётах с другими странами. Эксперты полагают, что подобные условия торговли возможны с некоторыми европейскими государствами, Китаем и участниками ЕАЭС. По мнению аналитиков, для России постепенный отказ от доллара является ещё и защитой от возможных санкций со стороны Вашингтона.

Минфин, Минэкономразвития и Банк России подготовили набор предложений по дедолларизации экономики. Об этом в среду, 3 октября, сообщил глава МЭР Максим Орешкин. По его словам, речь идёт о создании комплекса стимулирующих мер с целью более эффективного и удобного использования других валют. Министр, в частности, напомнил, что подобного рода сотрудничество уже идёт с Китаем.

В правительстве России также заявили о проработке вопроса снижения зависимости национальной экономики от доллара США. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства, одним из предлагаемых решений является создание стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчётов на национальные валюты.

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Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин обнародовал свой план отказа от доллара, состоящий из четырёх пунктов. Первый из них заключается в ускоренном переходе в расчётах по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Прочие предложения касаются перерегистрации крупнейших холдингов в российскую юрисдикцию, размещения еврооблигаций на российской площадке и лицензирования всех участников фондового рынка по единым правилам работы.

Президент России Владимир Путин также говорил о необходимости больше использовать национальную валюту в расчётах с внешними партнёрами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В то же время, по его словам, реализация данного процесса может растянуться по времени, поскольку представляет собой «длительный и скрупулёзный труд».

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев рассказал в беседе с RT, что во многих отраслях российской промышленности до сих пор велика доля импортного оборудования и на сегодняшний день покупать его приходится именно за доллары. К примеру, в нефтесервисных услугах доля расчётов в американской валюте составляет 65—70%. Доля иностранных компаний на рынке телекоммуникационного оборудования находится вблизи 92—94%. Большинство из них — китайские, но они пока не используют ни рубли, ни юани, отметил эксперт.

«Необходимость дедолларизации экономики зреет уже долгое время. Хотя с 1990-х годов зависимость нашей страны от американской валюты значительно снизилась, она остаётся на высоком уровне. Сложность заключается в необходимости убедить российских партнёров вывести сделки из долларовых расчётов и перейти на национальные валюты», — отметил в интервью RT советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

Как отмечают эксперты, для России отказ от доллара является ещё и защитой от возможных санкций со стороны Вашингтона. Новый пакет мер, который в настоящее время рассматривается конгрессом США, предполагает в том числе ограничения для российских банков на расчёты в долларах. Президент России Владимир Путин отметил, что такими действиями Соединённые Штаты подрывают веру в собственную валюту. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

«Мне кажется, что наши американские партнёры допускают колоссальную стратегическую ошибку, подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день, резервной валюте. Подрывают веру в неё как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят», — заявил президент.

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Поиск союзников

В начале сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия ведёт активную работу по переходу на расчёты в нацвалюте со своими торговыми партнёрами и уже сумела накопить необходимый опыт в данной сфере. По словам министра, сотрудничество в этом направлении идёт со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

Мурад Салихов считает, что торговлю в нацвалютах возможно наладить со странами ЕАЭС, Китаем, а также некоторыми государствами Европы и Ближнего Востока. При этом с некоторыми из них можно вести расчёты в рублях на определённых условиях.

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«Речь в первую очередь может идти об увеличении доли расчётов в юанях и рублях с Китаем. Государства ЕАЭС, а также Иран, Турция, Венесуэла и многие другие также могут увеличить долю расчётов с Россией в валютах наших стран, хотя, как показывает опыт, даже Казахстан и Беларусь пока не спешат переходить на рубли», — отмечает Алексей Коренев.

По словам директора Института торговой политики ВШЭ Александра Данильцева, переход на использование нацвалют возможен с государствами, имеющими сбалансированную торговлю с Россией. Если же у одной стороны значительный торговый перевес, обеим странам всё равно придётся рассчитываться в долларах.

«Если, например, мы продаём газ Германии и покупаем там же оборудование, то это возможно. Важно, чтобы продукция была равноценная по своей ликвидности и совпадали обороты. Продавать энергоносители против поставок одежды не всегда разумно. А вот металлы против кофе, который тоже валютный товар, наверное, можно. При этом необязательно распространять такие условия на все сделки. Это можно делать, когда товары соответствуют друг другу по ценности», — объяснил Данильцев.

Конкретным примером валютного перехода могут быть торговые отношения с Турцией. Денис Мантуров сообщал, что ряд национальных компаний РФ готовы приступить к расчётам в турецких лирах за поставки комплектующих для нужд российского автопрома. По словам министра, турецкие производители «с большим удовольствием» начинают проводить операции в нацвалюте. Также 3 октября стало известно, что Анкара намерена впервые расплатиться рублями за поставку 30 тыс. тонн российской пшеницы. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на российский аналитический центр «СовЭкон». За тонну пшеницы будет заплачено порядка 17 тыс. рублей. Благодаря расчётам в национальных валютах стороны меньше потеряют на конвертации.

«В 2017 году товарооборот России с Турцией составил $21,604 млрд. Из них $18,221 млрд пришлись на российский экспорт и лишь $3,2383 млрд — на импорт из Турции. Вот в пределах этих трёх с половиной миллиардов мы бы, к примеру, могли рассчитываться рублями. Но не больше, так как туркам неоткуда взять столько рублей, а нам не нужно столько лир», — отметил Алексей Коренев.

Андрей Костин в качестве возможной валюты для взаимных расчётов называл рубль, юань и евро. При этом Александр Данильцев считает, что лучшей альтернативой доллару является европейская валюта.

Reuters

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«Это тоже конвертируемая валюта, у нас большой оборот с Европейским союзом, и там всегда есть нужные нам товары. Мы вполне могли бы продавать наши энергоносители за евро и приобретать их товары. Это был бы сбалансированный вариант», — считает эксперт.

По его словам, хотя бы частичный отказ от доллара позволил бы снизить зависимость российской экономики от курса американской валюты и от банков, которые ей оперируют.

Частичное замещение

Правительство России пояснило в своём заявлении, что дедолларизация экономики не означает полного отказа от долларовых расчётов либо ограничения хождения американской валюты.

«Отказаться полностью от доллара невозможно, так как стратегические отрасли экономики не смогут без него обойтись, как, например, нефтегазовая отрасль, металлургическая. Ведь партнёрами российских компаний в этих секторах являются страны, использующие доллар как основную валюту при международных расчётах», — считает Мурад Салихов.

Алексей Коренев также полагает, что о полном отказе от доллара в обозримом будущем речи не идёт. В настоящее время можно говорить лишь об изменениях в пределах нескольких процентов внешнеторгового оборота России в год.