Торг по дружбе: с чем связан рекордный объём российско-китайского товарооборота

В 2018 году объём товарооборота между Россией и Китаем может вырасти до исторического максимума и составить $100 млрд. Рекордный рост показателя эксперты объясняют спросом россиян на китайские товары, а также масштабным наращиванием экспорта в КНР. В то же время, по оценке аналитиков, львиная доля поставок в республику по-прежнему приходится на продажи энергоресурсов. Какие изменения могут произойти в двусторонней торговле Москвы и Пекина — в материале RT.

В 2018 году объём торговли между Россией и Китаем может достигнуть исторического максимума и превысить $100 млрд. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам официального представителя ведомства Гао Фэна, российско-китайский товарооборот продолжит расти двузначными темпами в 2018 году. Так, уже с января по апрель объёмы взаимной торговли выросли на 30% — до $31,2 млрд в годовом выражении.

По данным ФТС, в 2017 году товарообмен России и Китая вырос на 31,5% — до $86,9 млрд. Российский импорт из КНР увеличился на 26% (до $48 млрд), а объём национальных поставок в республику — на 39% (до $38,9 млрд).

«Быстрый рост двусторонней торговли в определённой степени связан с растущим спросом со стороны России, где наблюдается стабилизация национальной экономики», — заявил Гао Фэн.

Повышенный спрос на китайскую продукцию в России приходится в основном на текстильные товары, пластмассовые изделия и сырьё, электронику и комплектующие материалы, а также игрушки и спортивный инвентарь. Об этом в интервью RT рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Производство данных товаров в Китае обходится намного дешевле, а спрос на них в нашей стране растёт. Поэтому продукцию выгоднее покупать в КНР и привозить в Россию», — считает Сигал.

Как уточнил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, на сегодняшний день Россия активнее всего покупает у Китая оборудование и продукцию машиностроения: станки, запасные детали для автомобилей, сборные конструкции для зданий, а также для нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей. Согласно статистике ФТС, в 2017 году доля таких товаров в структуре китайских поставок в страну составила почти 60%. Второе место занимают текстильные изделия — 11%.

«Рост интереса к китайским товарам наблюдается и в подлюксовой категории. То есть речь идёт не о люксовых товарах, на которые Китай пока не может претендовать, а о товарах, цены на которые находятся несколько выше рыночной стоимости. При этом они востребованы у определённой категории населения. Это в первую очередь одежда», — отметил Маслов.

Приобретено в Китае

В Министерстве коммерции КНР также отметили увеличение объёмов и стоимости товаров, поставляемых Россией в Китай. Так, например, в первом квартале 2018 года российский экспорт сельскохозяйственной продукции в республику в годовом выражении увеличился на 35,3%.

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«Это зерно и продукты зерна — мука разных сортов, а также небольшие объёмы сои, возобновившиеся поставки мёда. Кроме того, выход высококачественного российского мяса на китайский рынок — говядины и в меньшей степени свинины. Основными поставщиками являются Алтайский край, Забайкалье и частично регионы ЮФО», — отмечает Алексей Маслов.

Эксперт также подчеркнул, что за последнее время увеличилась и стоимость российских товаров из разряда конечной пищевой продукции. Речь идёт о шоколаде, мороженом, а также продуктах быстрой заморозки. По оценке Алексея Маслова, в ближайшие годы именно эта продукция будет обладать наибольшим потенциалом роста на китайском рынке.

Вместе с тем порядка 70% всего российского экспорта в Китай по-прежнему приходится на продукцию энергоносителей. Как отмечает Павел Сигал, сегодня внутренняя добыча КНР пока ещё не в состоянии восполнить огромный спрос на сырьё. Кроме того, Китай также в больших объёмах закупает у России древесину для производства мебели и конструкций — её доля в экспорте составляет порядка 10%.

Курс на малый бизнес

Согласно заявлению Гао Фэна, расширение взаимной торговли между Россией и КНР происходит и за счёт роста китайских инвестиций в крупные проекты в аэрокосмической промышленности, а также в области энергетики.

Однако Алексей Маслов подчёркивает, что высокие темпы роста товарооборота между странами сейчас носят в большей степени восстановительный характер после просадки за последние несколько лет. Так, в 2013 и 2014 годах объём внешней торговли России с Китаем достиг своего пика и вплотную приблизился к отметке $90 млрд. Впрочем, уже в 2015 году — на фоне глобального падения цен на нефть и ослабления рубля — этот показатель снизился до $63,5 млрд. Такие данные приводит ФТС.

«Сейчас показатель выходит к значению $100 млрд — это та цифра, которая была намечена на 2015 год. В целом товарооборот продолжит плавно нарастать, но проблема заключается в том, что мы не должны привязываться к формальным цифрам — России необходимо диверсифицировать экспорт», — считает Маслов.

Так, по оценке эксперта, современная структура российско-китайского товарооборота всё ещё находится на уровне 1990-х годов: Россия в основном поставляет энергоносители, а КНР — готовую продукцию. Именно такая ситуация объясняет высокий объём дефицита в торговле России с Китаем. В 2017 году этот показатель составил порядка $9 млрд.

Эксперты считают, что в будущем ситуацию может выправить наращивание поставок товаров от малого и среднего бизнеса.

«Будут расти поставки российской готовой продукция в КНР, которая, может быть, и не составляет такого объёма, как нефть и газ, но тем не менее увеличит присутствие российских брендов на китайских рынках», — пояснил Алексей Маслов.

На сегодняшний день на китайском рынке присутствуют в основном косметические бренды России, а также марки российского мороженого и шоколада. По прогнозам экспертов, основным направлением торговой политики России в КНР в ближайшие годы станет развитие собственных товарных марок.