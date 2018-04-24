«Национальные изюминки»: с чем связан активный рост российско-китайского товарооборота

Восьмой год подряд Китай занимает лидирующее место среди российских внешнеторговых партнёров. Согласно оценке Минэкономразвития, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами может превысить $100 млрд. При этом стратегической задачей в министерстве называют диверсификацию экспорта в Китайскую Народную Республику за счёт наращивания продаж сельскохозяйственной продукции. На данный момент Россия сумела завоевать позицию крупнейшего поставщика углеводородного сырья в КНР, обогнав прежнего лидера — Саудовскую Аравию. Какие изменения могут ожидать российско-китайскую торговлю — в материале RT.

В первом квартале 2018 года объём торговли между Китаем и Россией составил $23,06 млрд, что на 28,2% превышает прошлогодний уровень. Такие данные содержатся в материалах Главного таможенного управления Китая. Министерство коммерции КНР не исключает, что по итогам года этот показатель может превысить $100 млрд. С такой оценкой согласны и в российском Министерстве экономического развития.

«Китайско-российские отношения являются зрелыми и стабильными и не подвергнутся влиянию внешней среды», — цитирует агентство «Синьхуа» представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна. По его словам, в последние годы торгово-экономические отношения двух стран развивались ускоренными темпами: расширилось инвестиционное сотрудничество, также был достигнут прогресс в реализации ведущих стратегических проектов.

Китай уже восемь лет является крупнейшим торговым партнёром России. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2017 году объём китайско-российской торговли вырос на 20,8% — до $84,07 млрд, что составляет 14,7% от внешнеторгового оборота России.

Для сравнения: Германия является вторым важнейшим торговым партнёром России, однако доля этой страны в двустороннем товарообороте составляет 8,5%. Показатель для США до ввода санкций находился на уровне 4%.

В 2017 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию. Так, в прошлом году доля сырьевых товаров в поставках из России в Китай составила 67,7%. Эксперты утверждают, что ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» (по информации «Газпрома», он завершён уже на 75%) поднимет энергетическое сотрудничество двух стран на новый уровень.

При этом аналитики отмечают, что китайские инвесторы охотно вкладывают деньги в российские энергетические проекты. Фонд «Шёлковый путь», созданный для финансирования проектов, попадающих в зону интересов государственной программы КНР «Один пояс — один путь», приобрёл 9,9% акций «Ямал СПГ» и 10%-ную долю компании «СИБУР».

Впрочем, в Минэкономразвития также считают, что диверсификация российского экспорта в КНР — стратегическая задача. В планах министерства на 2018—2020 годы — увеличение экспорта в сферах сельского хозяйства, лесопереработки, транспортных услуг, туризма и электронной коммерции.

Как рассказали RT в Минэкономразвития, новой точкой роста в торговых отношениях с КНР может стать торговля сельскохозяйственной продукцией. Так, уже достигнут значительный прогресс в вопросе поставок растениеводческой продукции. В ноября 2017 года были подписаны протоколы о фитосанитарных требованиях к подсолнечнику, гречихе, льну и овсу, а также расширен перечень российских регионов, из которых разрешается экспорт пшеницы в Китай.

При этом Китай уже сейчас входит в тройку крупнейших покупателей российской сельхозпродукции. По данным Минсельхоза, в 2017 году продуктовый экспорт России в КНР составил 1,77 млрд рублей.

Эксперты не исключают, что после введения Китаем ответных 15—25%-ных пошлин на продовольственные товары из США, российские аграрии могли бы занять место американских на рынке КНР, например, в части поставок свинины. Но пока и в отношении России действует целый ряд ограничений.

«В торговых отношениях с Китаем, как, впрочем, и с другими странами, есть много запретительных барьеров. Россия не может поставлять в КНР огромный список товаров. Например, по свинине китайцы считают, что у нас есть чумка, по птице — куриный грипп. Конечно, межправительственная комиссия и Российский экспортный центр работают над решением этих вопросов. Пока мы поставляем в Китай в расфасованном виде в основном пиво, мёд и растительное масло», — пояснил RT первый заместитель генерального директора Китайско-русской торговой палаты Леонид Вахтин.

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В Минэкономразвития также рассчитывают на успешное участие России в китайской международной ярмарке импортных товаров China International Import Expo, которая пройдёт с 5 по 10 ноября в Шанхае. Организаторы ожидают на площадке более тысячи компаний из 120 стран мира.

«Россия постарается показать национальные изюминки и продемонстрировать привлекательность страны как торгового партнёра, в том числе на уровне регионов. Мы считаем, что наше участие будет представительным и позволит раскрыть весь спектр текущих отношений с Китаем и наш экспортный потенциал», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Алексей Груздев.

Экспозицию российских предприятий организует Российский экспортный центр (РЭЦ), он же частично покроет затраты для компаний-производителей на участие в выставке.