РЭЦ: шоколад стал одним из лидеров роста российского экспорта в Израиль

Шоколад стал одним из лидеров роста российского экспорта в Израиль. Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ).

«Экспорт шоколадных изделий из России в Израиль достиг $3,4 млн по итогам 11 месяцев 2017 года, что на 138% больше, чем годом ранее. В 2015 и 2016 годах объёмы поставок составляли $1,3 млн и $1,4 млн соответственно», — говорится в сообщении.

При этом сказано, что в целом несырьевой неэнергетический экспорт в Израиль вырос за 11 месяцев на 22,6%, составив $468,9 млн.

«Среди товаров — лидеров роста: пшеница ($95,5 млн, +22,7%), азотные удобрения ($23,6 млн, +74%), фанера ($12,2 млн, +31,2%)», — отмечается в пресс-релизе.

Россия входит в десятку ведущих партнёров Израиля по импорту.