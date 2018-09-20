Доходный перевес: правительство России одобрило проект федерального бюджета на три года

20 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2019—2021 годы, согласно которому его доходы будут превышать расходы. При этом пополнение казны во многом будет зависеть от динамики цен на нефть и курса рубля, а также от объёма средств, затраченных на реализацию майского указа президента. На фоне прогнозируемого бюджетного профицита власти отметили и целый ряд экономических вызовов для России в течение следующих шести лет. Впрочем, даже на фоне небольшого замедления роста ВВП в 2019 году уже к 2020-му страна всё равно сможет восстановить потери, а в последующие годы войти в пятёрку крупнейших экономик мира, подчеркнул министр экономического развития Максим Орешкин.

В четверг, 20 сентября, правительство России одобрило проект федерального бюджета страны на 2019—2021 годы. Об этом по итогам заседания кабинета министров заявил вице-премьер Виталий Мутко. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, в 2019 году профицит (превышение доходов над расходами) составит 1,8% ВВП.

Как рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, при подготовке проекта бюджета власти исходили из необходимости решения двух важных задач — полного выполнения социальных обязательств и формирования условий для укрепления национальной экономики. Как сообщает ТАСС, документ предусматривает профицит бюджета в 2019 году в размере 1,885 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020-м — 1,183 трлн рублей (1,1% ВВП), а в 2021-м — 0,9 трлн рублей (0,8% ВВП).

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса 2008—2009 годов, и в период с 2014 года, когда началась вторая волна кризиса, и мы столкнулись с санкционным давлением. Мы ожидаем, что к концу следующего года объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь достигнет максимального за всю историю его существования уровня», — подчеркнул Медведев.

Ожидается, что ФНБ будет пополняться за счёт действия бюджетного правила. При этом, как уточнил глава правительства, даже на фоне наблюдаемой сегодня высокой стоимости энергоресурсов цена отсечения была сохранена на уровне $41,60 за баррель нефти сорта Urals. Напомним, когда энергосырьё торгуется выше этого порогового значения, полученные от его продажи сверхдоходы Минфин тратит на покупку иностранной валюты на рынке. Позже приобретённая валюта направляется в ФНБ.

«Хотя в последние годы у нас зависимость от нефти не такая большая как раньше, но, тем не менее, всё равно она остаётся фактором номер один. Стоимость углеводородов влияет на доходы не только федерального бюджета, куда идут поступления от продажи сырья, но и на доходы региональных бюджетов», — отметил в интервью RT директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин.

Кроме того, согласно оценке эксперта, на ожидаемое в течение следующих трёх лет превышение доходов государственной казны над её расходами существенно повлияет и выполнение майского указа президента. Так, в целом на реализацию поставленных Владимиром Путиным задач в следующие шесть лет планируется выделить порядка 8 трлн рублей. При этом во многом профицит будет зависеть от того, какая именно доля всех этих расходов будет взята непосредственно из бюджета.

«Если говорить, например, о зарплате бюджетников, то понятно, что средства будут выделены непосредственно из самой казны. В контексте же инфраструктурного развития можно говорить о том, что какую-то часть расходов может взять на себя и бизнес, поскольку он тоже в этом заинтересован. Поэтому вопрос в том, какая на самом деле доля расходов по указу президента будет финансироваться из бюджета», — объяснил Дерюгин.

Помимо этого, важным фактором для обеспечения бюджетного профицита станет динамика российского валютного курса. На сегодняшний день в условиях высокой стоимости углеводородов в мире и ослабления нацвалюты рублёвая цена нефти достигла исторического максимума. Дерюгин отметил, что такая ситуация также способствует положительному исполнению федерального бюджета.

Одобренный правительством проект включает в себя финансовый пакет для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу, самый большой объём средств предназначен для развития демографии — 2,9 трлн рублей. Также порядка 1,34 трлн выделят на здравоохранение, 688 млрд — на образование, 876 млрд — на совершенствование жилья и городской среды, 1,24 трлн — на улучшение безопасности и качества дорог, а также 1,1 трлн — на развитие цифровой экономики.

Кроме того, документ предусматривает поддержку наиболее перспективных отраслей промышленности с высоким потенциалом расширения экспорта или замещения импорта на внутреннем рынке.

«Это прежде всего автопром, выпуск средств производства, то есть станков и оборудования, по которым на 2019 год предусмотрено более чем четырёхкратное увеличение госфинансирования относительно 2018 года. Ряд мер поддержки предусмотрен и в других отраслях — в секторе промышленной инфраструктуры, в инновационных компаниях, фармацевтике, медицинской промышленности», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев проводит заседание правительства

РИА Новости

© Александр Астафьев

Глава правительства также напомнил, что бюджетный пакет должен быть направлен в Госдуму до 1 октября, а после — передан Совету Федерации. Как заявил в четверг в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата парламента намерена рассмотреть проект в первом чтении 24 октября, во втором — 14 ноября, а в третьем — 20 ноября.

Период адаптации

Кабмин в ходе заседания также обсудил вопросы социально-экономического развития страны с 2019 по 2021 годы, а также на период до 2024 года. По словам Дмитрия Медведева, правительство подходило максимально осторожно к составлению прогноза в силу возникшей неопределённости. Так, согласно оценке премьера, из-за целого ряда факторов ближайшие шесть лет могут стать непростыми для экономики России.

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«Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени — возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления. И выстраивать свою экономическую политику так, чтобы мы могли, во-первых, уверенно развиваться даже в таких не вполне благоприятных условиях, во-вторых, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни», — пояснил Медведев.

Премьер-министр также добавил, что 2019 год станет периодом адаптации к новым решениям руководства страны. Как объяснил министр экономического развития Максим Орешкин, сложными могут стать первые три месяца следующего года. Во многом это связано с тем, что повышение НДС произойдёт уже в первом квартале, а активная фаза реализации национальных проектов начнётся только во втором полугодии. Таким образом, по итогам 2019 года рост ВВП замедлится до 1,3%, а инфляция ускорится до 4,3%.

Вместе с тем, Дмитрий Медведев отметил, что впоследствии пакет планируемых структурных изменений и меры по повышению деловой активности смогут вывести экономику «на более высокую траекторию». Так, по прогнозу Минэкономразвития, восстановление темпов роста ВВП России начнётся уже в 2020 году — показатель вырастет до 2%, а в последующие годы закрепится выше 3%.

Согласно заявлению Максима Орешкина, прогнозируемый рост будет обеспечен тремя ключевыми факторами: смягчением демографического удара по экономике (за счёт увеличения экономически активного населения и роста занятости), повышением качества и объёмов инвестиционной активности до 25% ВВП, в также ускорением темпов роста производительности труда.

«Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятёрку самых крупных экономик мира, преодолев текущее (около 4%) отставание от Германии. Инфляционная динамика стабилизируется вблизи целевого значения 4%, рост доходов и заработных плат в реальном выражении будет составлять 2—3% в год, что вместе с реализуемыми мерами социальной политики позволит продолжить тенденцию к снижению бедности», — уточнил Максим Орешкин.

Сохранению инфляции на низком уровне (вблизи целевой отметки 4%) будет способствовать умеренно жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка, а также поддержка правительством финансовой экономической стабильности через различные инструменты, уточнил Медведев. В первую очередь речь идёт о сбалансированной бюджетной политике и антимонопольном регулировании.

Главной особенностью нынешнего макроэкономического прогноза Орешкин назвал его подготовку с учётом наблюдаемой сегодня высокой волатильности на глобальных рынках. Так, по словам министра, повышение ставки ФРС, уже ударивший по Аргентине и Турции, кризис в развивающихся экономиках, а также ожидания санкционного давления привели к серьёзным колебаниям российского финансового рынка. Тем не менее, как ожидают в Минэкономразвития, влияния всех этих факторов будет носить лишь краткосрочный эффект для России.

«Именно эффективность работающих институтов позволяет прогнозировать долгосрочную устойчивость ключевых индикаторов и ожидать возвращения таких показателей, как обменный курс, к фундаментальным значениям», — уточнил Орешкин.