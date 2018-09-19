Смена тренда: курс доллара США опустился ниже 67 рублей

Курс доллара США на торгах в среду, 19 сентября, опускался ниже 67 рублей — такая динамика на Московской бирже наблюдается впервые с 27 августа. Таким образом, российская валюта отыграла уже половину снижения, которое началось после объявления о введении США нового пакета антироссийских санкций. По мнению аналитиков рынка, давление на рубль ослабло из-за затухания санкционной риторики. Что может произойти с нацвалютой в будущем — в материале RT.

Сразу после открытия торгов на Московской бирже курс рубля пошёл вверх, отыграв у американской валюты почти 40 копеек и пробив уровень ниже 67 рублей за доллар США. Постепенный рост российской валюты наблюдается с конца прошлой недели, благодаря чему она уже отыграла половину снижения, которое началось после объявления о введении новых санкций США.

Напомним, 8 августа в СМИ появились детали законопроекта, предполагающего введение новых санкций США против российского госдолга и государственных банков. На следующий день американские власти объявили о введении другого блока санкций из-за подозрений российских спецслужб в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Санкции были разделены на два блока: первый вступил в силу 22 августа, второй может быть задействован в ноябре.

Лишь за один день, 8 августа, российская валюта потеряла к доллару 2 рубля. Торги начались на уровне 63,53 рубля за доллар, а завершились на отметке 65,54 рубля. 10 августа курс доллара превысил отметку 67 рублей и продолжил свой рост относительно рубля. Минимального значения российская валюта достигла 10 сентября, когда доллар превысил уровень 70 рублей.

Однако с 11 сентября российская валюта начала плавный рост, который ускорился после решения Центробанка повысить ключевую ставку и до конца года отказаться от покупки валюты для Минфина на внутреннем рынке.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук считает, что за последнюю неделю рубль снял перепроданность, а именно чрезмерное падение в августе.

«С фундаментальной точки зрения августовский девальвационный импульс был чрезмерным. Российская экономика достаточно устойчива, бюджет профицитный, золотовалютные резервы стабильные. Российская валюта реализовала потенциал укрепления, как только внешний фон успокоился — валюты развивающихся стран стабилизировались, разговоры о санкциях поутихли, нефть закрепилась в районе $80 за баррель, спрос на ОФЗ вернулся», — пояснил RT Роман Ткачук.

Валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров объясняет текущий рост рубля совокупностью положительных факторов, в том числе экономических и геополитических. К ним можно отнести стабильно высокие цены на нефть, а также наметившуюся стабильность в Сирии после переговоров президентов России и Турции.

«Из внутренних факторов на укрепление рубля повлиял налоговый период, включающий уплату НДПИ — основного налога, который платят экспортёры энергоносителей. Другой фактор — решение Банка России не только повысить ключевую ставку, но и отложить операции по покупке валюты на внутреннем рынке. Кроме того, поддержку находит план Костина по уходу от применения доллара в российском деловом обороте. В целом то давление, которое оказывалось на рубль в начале месяца, сейчас развернулось в обратную сторону», — отметил в разговоре с RT Егоров.

Волна позитива

Александр Егоров считает, что для курса рубля важно даже не снижение психологического уровня 67 рублей за доллар, а то, что нацвалюта 19 сентября пробила уровень 67,25. Для инвесторов такая динамика служит сигналом к продолжению укрепления рубля, поскольку фактор налоговых платежей будет влиять на курс до конца месяца.

Также по теме Рост по инерции: почему доллар и евро обновили максимумы с марта 2016 года На торгах Московской биржи 10 сентября курсы европейской и американской национальных валют установили рекорды роста с 2016 года....

Роман Ткачук также полагает, что рубль сохраняет потенциал для укрепления и курс доллара может откатиться к 66 рублям, а курс евро — к 77 рублям. Тем не менее возвращение к уровню начала августа, по мнению эксперта, пока маловероятно.

«С конца лета в курс рубля заложено обострение отношений России с западными странами, а также слабость валют развивающихся стран. В ноябре в США состоятся выборы в конгресс, поэтому американские конгрессмены постараются заработать политические очки на «российском вопросе». В случае жёсткой риторики повышенная волатильность рубля может вернуться», — считает Роман Ткачук.

Александр Егоров отмечает, что ближайшая биржевая цель рубля против доллара — это уровень 66,40, который может быть достигнут уже в скором времени. Следующий этап — это 65,50, на котором нацвалюта оказалась после первого дня торгов на фоне санкций. По словам аналитика, это значение находится в рамках текущего торгового диапазона и потому вполне достижимо.

«Если доллар пройдёт 65,50, то как один из вариантов возможен возврат в 63,75 рубля. Это, конечно, не произойдёт на следующей неделе, скорее в середине или конце октября. Однако такой сценарий возможен только если не произойдёт ничего катастрофического, и если мы увидим переоценку новых серьёзных санкций США, которые ожидаются в ноябре», — считает Егоров.

По словам эксперта, поддержку рублю в ближайшее время будут традиционно оказывать высокие цены на нефть, которые держатся вблизи $80 за баррель и могут превзойти этот уровень. Кроме того, эксперт отмечает изменения на развивающихся рынков — на них осторожно начали возвращаться инвесторы, и это также может стать поводом для интереса к рублю и в целом к российским активам, включая госдолг.