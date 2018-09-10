Рост по инерции: почему доллар и евро обновили максимумы с марта 2016 года

На торгах Московской биржи 10 сентября курсы европейской и американской национальных валют установили рекорды роста с 2016 года. Стоимость евро превысила 81 рубль, доллара США — 70 рублей. Аналитики рынка объясняют «зелёную зону» на торговой площадке устоявшимся ещё с прошлой недели трендом на укрепление. Впрочем, дальнейшее поведение рубля, как и ранее, эксперты связывают с возможными решениями США по санкциям в отношении госдолга России.

На открытии торгов Московской биржи курс доллара США впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей. С ходу закрепиться на этом рубеже американской валюте не удалось, и, откатившись назад, она некоторое время торговалась ниже этого значения.

Но уже в середине дня доллар вновь перешагнул 70-рублёвый рубеж и смог задержаться на этом уровне. Одновременно с нацвалютой США заметно подорожал и евро — также впервые с марта 2016 года европейская валюта преодолела отметку в 81 рубль.

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Начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко связывает курсовой рост с событиями прошлой недели. По мнению аналитика, развитие истории с отравлением Скрипалей и возможность введения ограничений со стороны официального Лондона заставляют рынок сомневаться в ослаблении санкционного давления.

Напомним, 5 сентября британские власти обнародовали имена россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пригрозив Москве новыми санкциями. На фоне этих новостей курс евро 6 сентября преодолел отметку в 80 рублей. В целом на прошлой неделе официальный курс доллара вырос с 67,74 до 69,02 рубля, курс евро — с 78,63 до 80,35.

Аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик также считает, что доллар лишь по инерции пробил психологический уровень 70 рублей. При этом краткосрочные факторы для рубля эксперт оценивает скорее позитивно.

«Прежде всего речь идёт о растущих ценах на нефть, которая дорожает после публикации данных о сокращении числа буровых установок в США. Вместе с тем, конечно, в среднесрочной перспективе рубль остаётся под давлением высокой вероятности введения санкций против российского госдолга, госбанков и стратегических компаний», — прогнозирует Рытик.

Нефтяная независимость

Нефть марки Brent в понедельник, 10 сентября, торговалась на уровне свыше $77 за баррель, прибавляя в отдельные моменты более 0,5%. Однако этот рост не смог оказать серьёзной поддержки рублю. Эксперты считают, что стоимость нефти уже не является ключевым фактором для курса российской валюты.

Иван Манаенко отметил, что свою роль сыграло исполнение бюджетного правила, которое в значительной степени снизило зависимость рубля от нефтяных котировок.

«С учётом новых факторов, определяющих динамику рубля, цена нефти перестала оказывать влияние на курс. Начиная с апреля корреляция между курсом рубля и ценой нефти близка к нулю», — добавил в разговоре с RT старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

По словам аналитика, главный фактор, который в настоящее время определяет курс рубля, — это вероятность введения новых санкций. Второй момент, который давит на валютный рынок, связан с общей напряжённостью на площадках развивающихся стран. Этим отчасти и обусловлен выход иностранных инвесторов из ОФЗ, что также подталкивает рубль вниз. Кроме того, инвесторы взволнованы в связи с неопределённостью по части процентной политики Центробанка.

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Иван Манаенко, напротив, считает, что рынки болезненно восприняли заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на прошлой неделе о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки. Инвесторы поняли это как намёк на возможный рост ставки если не на ближайшем заседании 14 сентября, то на последующих.

«Растущие ставки делают для новых покупателей приобретение госдолга интересным, но для текущих его держателей сулят прямые убытки, потому что цены облигаций падают», — пояснил Манаенко.

Уровень 70+

По прогнозам экспертов, в ближайшее время курс рубля во многом будет зависеть от новостного потока, в первую очередь касающегося возможных санкций в отношении России.

«Несмотря на то что рубль сейчас сильно перепродан, можно ожидать, что до конца месяца он продолжит снижение. При этом падение будет достаточно существенным в том случае, если новые санкции США против России всё же будут введены. Можно ожидать, что доллар к концу сентября будет стоить даже более 71 рубля», — считает Михаил Рытик.

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Иван Манаенко также не исключает, что доллар может уйти в диапазон 70+ и достичь 71 рубля. Но при этом без каких-то серьёзных решений по санкциям нацвалюта вряд ли сможет закрепиться на этом уровне. Эксперт не исключает, что при благоприятном стечении обстоятельств возможен откат доллара до уровня 65—67 рублей.

Вадим Иосуб полагает, что на коротком промежутке (до месяца) доллар может откатиться и до 66 рублей, однако в дальнейшем эксперт прогнозирует укрепление валюты США.

При этом официальные власти подчёркивают недооценённость рубля. Об этом ранее сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума. По оценке главы Минфина, причиной этого служат ожидания новой санкционной волны против России и нестабильность на развивающихся рынках.

Любопытно, что, по подсчётам Ивана Манаенко, если исключить санкционную повестку, то доллар мог бы торговаться на уровне 62—63 рубля.