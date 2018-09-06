«Устойчивыми темпами»: на Московском финансовом форуме обсудили перспективы российской экономики в условиях санкций

6 сентября стартовал Московский финансовый форум. Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы российской экономики, а также возможные негативные последствия готовящихся санкций США. Ожидается, что новые ограничения Вашингтона могут спровоцировать волатильность на рынках России, но при этом серьёзным образом не отразятся на темпах роста ВВП страны. Как будет развиваться российская экономика при ужесточении санкций — в материале RT.

В четверг, 6 сентября, в российской столице стартовал Московский финансовый форум. Уже в третий раз мероприятие становится одной из наиболее важных площадок для обсуждения актуальных вопросов финансово-экономической политики России.

Среди целого ряда значимых вопросов участники встречи уделили особое внимание перспективам экономики и финансовых рынков страны. В ходе соответствующей дискуссии были рассмотрены возможные варианты развития событий при реализации наихудшего сценария, согласно которому США введут целый ряд дополнительных санкций. Напомним, в августе американские сенаторы внесли в конгресс законопроект об антироссийских ограничениях в отношении госдолга и банковского сектора государства.

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Как отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в последние полтора года экономика России растёт достаточно устойчивыми темпами вблизи 2%. При этом даже на фоне вновь активизировавшейся санкционной риторики Вашингтона и волатильности на развивающихся рынках темпы роста российского ВВП остаются стабильными. В июле это значение составило 1,8%.

«Залогом устойчивого роста являются устойчивые макроэкономические показатели. Мы в этом году ожидаем профицита бюджета порядка 1% ВВП, мы имеем очень серьёзное положительное сальдо текущего счёта больше 2% ВВП, мы имеем низкий внешний долг, и это отличает Россию от других развивающихся стран», — объяснил Орешкин.

По словам министра, наблюдаемое ухудшение ситуации на рынках Турции, Аргентины, Бразилии и ЮАР стало следствием макроэкономических недоработок в этих государствах за последние годы. В свою очередь, текущее положение дел в России отражает влияние именно санкционных рисков. Угроза новых ограничений негативно сказывается на инвестиционной динамике и настроениях рыночных игроков. Вместе с тем, как обнадёжил глава Минэкономразвития, в условиях макроэкономической устойчивости повестка санкций «лишь добавляет определённой волатильности, но кардинально ситуацию не меняет».

Вместе с тем отрицательный эффект от геополитической напряжённости в определённой степени может краткосрочно отразиться на темпах увеличения ВВП России. Так, в опубликованном накануне прогнозе Министерство экономического развития несколько понизило свою оценку роста экономики: в 2018 году с 1,9 до 1,8%, а в 2019-м — с 1,4 до 1,3%. В то же время, как ожидается, уже к 2020 году значение вернётся к отметке 2%, а в 2023-м приблизится к среднемировому уровню и составит 3,3%. Примечательно, что в своей обновлённой оценке ведомство заложило сохранение санкций до 2024 года.

Разворот регулятора

На фоне растущей неопределённости в Минэкономразвития отметили и риски ускорения инфляции. Согласно последнему прогнозу ведомства, в 2018 году показатель составит 3,4%, в 2019 достигнет уровня 4,3%, но уже в последующие годы опустится до целевой отметки 4%. Одним из грядущих вызовов Максим Орешкин назвал рост долгосрочных процентных ставок.

«Об этом надо говорить прямо. Если ещё несколько месяцев назад у нас десятилетние ОФЗ торговались с доходностью ниже 7%, то сейчас доходность ближе к 9%. Это начинает влиять уже на всю банковскую систему. Мы видим, уже первый месяц по статистике у нас растут ипотечные ставки, понятно, что это будет негативно влиять и на корпоративное кредитование. Поэтому это тоже сдерживающие факторы, которые сейчас будут негативно влиять на экономическую активность», — рассказал министр.

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В текущей обстановке возникает вероятность того, что Банк России вновь вернётся к политике повышения процентной ставки. Соответствующее решение может быть принято уже на ближайшем заседании ЦБ 14 сентября. Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин воздержался от категоричных заявлений по этому поводу. В то же время он отметил, что регулятор в своём решении будет принимать во внимание целый ряд факторов, в том числе и наблюдаемое ускорение инфляции.

«Действительно мы видим по-прежнему очень много факторов и аргументов в пользу сохранения ставки неизменной, но за последние три-четыре недели появились дополнительные факторы, которые позволяют совету директоров включить в спектр рассмотрения 14 числа и вопрос повышения ставки», — отметил Заботкин.

Маловероятный исход

Рынки опасаются, что санкции приведут к запрету на покупку инвесторами российского госдолга и ограничениям на финансовые операции государственных банков России. Реализацию обеих мер в полном объёме эксперты считают наихудшим вариантом развития событий, но в то же время полагают, что такой исход маловероятен. Как рассказал в ходе обсуждения председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, ожидаемые антироссийские ограничения в конечном итоге могут быть смягчены.

«Я напомню, что в 2014 году при санкциях были определённые ограничения, связанные с международными платёжными системами, в том числе и на работу России. Спустя какое-то время всё-таки понимание руководителей платёжных систем (Visa и MasterCard) и американского Минфина привело к определённой корректировке этой позиции. Я вам могу сказать, что международные финансовые институты достаточно чётко понимают на примере России, что введение каких-либо серьёзных санкций против достаточно развитых финансовых рынков было бы контрпродуктивно прежде всего для самого Минфина США», — подчеркнул Задорнов.

Вместе с тем в случае реализации мер по запрету на покупку российских гособлигаций Минфин будет готов задействовать необходимые стабилизационные механизмы и скорректировать свою программу заимствований. Об этом, в частности, заявил заместитель министра финансов России Владимир Колычев. По его словам, в стрессовых условиях, при снижении доли нерезидентов в ОФЗ, ведомство может приостановить размещение бумаг на первичном рынке. При этом в случае ухудшения ситуации Минфин также может пересмотреть операции и на вторичном рынке.

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Любопытно, как отметил Максим Орешкин, текущий запас ликвидности России может позволить стране в течение года вовсе не выходить на рынок заимствований. По словам Колычева, объём ликвидных средств составляет порядка 3 трлн рублей, и теоретически этой суммы действительно будет достаточно, чтобы не размещать гособлигации вплоть до конца 2019 года. Впрочем, участники встречи отметили, что наблюдаемый отток нерезидентов из ОФЗ может быть компенсирован российскими инвесторами.

«За последние 6—12 месяцев у нас рынок государственных облигаций кардинально изменился с точки зрения структуры спроса. Если год назад иностранные инвесторы выкупали значительный объём новых размещений, то сейчас все новые размещения плюс то сокращение позиций, которое идёт по иностранным инвесторам, активно выкупают российские банки» — добавил Орешкин.

В целом же на сегодняшний день, как отметил Михаил Задорнов, российский рынок уже включил ожидаемые санкции США в цены. Таким образом предполагаемые риски полностью заложены инвесторами.