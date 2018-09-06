Валютный всплеск: курс евро впервые с апреля преодолел отметку в 80 рублей

На торгах 6 сентября курс евро впервые за последние пять месяцев преодолел отметку в 80 рублей. Эксперты полагают, что главной причиной стала негативная новостная повестка — обвинения российских спецслужб в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля со стороны Великобритании. Тем не менее поводов для паники специалисты не видят, ведь фундаментальные экономические показатели говорят об относительной стабильности российской валюты.

В четверг, 6 сентября, торги на валютном рынке России вновь сопровождаются рекордной волатильностью. Так, во второй половине дня курс евро впервые за последние пять месяцев преодолел отметку в 80 рублей. В последний раз такое значение можно было наблюдать 11 апреля. Курс доллара при этом также показал рост — до 69 рублей.

Также по теме Валютные бега: что может произойти с курсом доллара США осенью Первые торги сентября на Московской бирже открылись ростом курса доллара США. При этом пока на торговой площадке сохраняется динамика...

Официальный курс валют Центробанка на 7 сентября составил 68,25 рубля за доллар и 79,36 рубля за евро.

«Ослабление рубля на валютном рынке сегодня началось в 15:00 по московскому времени после заявления Еврокомиссии о возможных санкциях к России по делу Скрипалей. Евросоюз — важный торговый партнёр России, поэтому на подобные высказывания российская валюта реагирует болезненно. Кроме того, обсуждение санкций против России продолжается в сенате США», — рассказал RT старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

5 сентября британские прокуроры сообщили имена россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что мужчины — якобы сотрудники российского ГРУ, и пригрозила Москве новыми санкциями.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов полагает, что российская валюта также продолжила ослабление на фоне угрозы новых ограничений со стороны США, которые сегодня обсуждаются в американском сенате. Кроме того, по словам эксперта, инвесторы избавлялись от рублёвых активов накануне заседания Совбеза ООН по делу Скрипалей.

«Продолжились и распродажи российских облигаций. В результате доходность бумаг с погашением через десять лет превысила 9,1%, что стало максимумом с 2016 года», — отметил Безуглов.

Валютный стратег TeleTrade Александр Егоров полагает, что ещё одной причиной роста курса евро стало общее укрепление европейской валюты к доллару на международном рынке. Этому, в свою очередь, способствовали новости о том, что Германия и Великобритания могут найти приемлемый вариант решения по Brexit. На этом фоне евро начал расти более динамично на мировых площадках, в том числе и против рубля.

Кроме того, российская валюта оказалась под давлением из-за снижения цен на нефть. Ещё в начале недели котировки сырья марки Brent подходили к уровню $80 за баррель, но уже на торгах 6 сентября опустились ниже $78. Наблюдаемая динамика, как объясняет Александр Егоров, является лишь небольшой коррекцией на рынке углеводородов, но тем не менее она также стала одним из факторов ослабления рубля.

Кроме того, отрицательно сказывается на позициях рубля и общая нестабильная ситуация на развивающихся рынках, в частности в Турции и Аргентине. По словам Егорова, сегодня наблюдается общее давление на валюты развивающихся экономик, и рубль при этом не остаётся в стороне. Вместе с тем на фоне обвала турецкой лиры и аргентинского песо российская валюта демонстрирует достаточно устойчивую динамику, констатировал эксперт.

Потенциал для роста

Аналитики отмечают, что отметка в 80 рублей за евро носит скорее психологический характер. В целом же оснований для серьёзного падения рубля на сегодняшний день нет, учитывая, что стоимость нефти по-прежнему остаётся на достаточно высоком уровне.

«Если правительства европейских стран начнут рассматривать варианты расширения санкций к России, курс доллара может подскочить до диапазона 72—75 рублей, а евро — подорожать до отметок 83—85 рублей. Впрочем, сегодня даже на фоне информационных атак из Великобритании, ЕС и США в адрес России об этом речи не идёт, и, пока нефть дорогая, для сильного ослабления рубля нет предпосылок», — уверен Роман Ткачук.

Александр Егоров, в свою очередь полагает, что в случае пессимистичного сценария стоимость доллара может дойти и до уровня 72 рубля. Евро при этом, по словам аналитика, может вырасти до 83—84 рублей. Оптимистичный сценарий предполагает, что санкционная история не получит слишком большого развития и тогда у российской валюты есть потенциал вернуться в район 67 рублей за доллар, добавил Егоров.

«Граница 80 в рублей за евро — это более психологический момент, и нельзя сказать, что это серьёзная катастрофа», — отметил эксперт.