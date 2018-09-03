Валютные бега: что может произойти с курсом доллара США осенью

Первые торги сентября на Московской бирже открылись ростом курса доллара США. При этом пока на торговой площадке сохраняется динамика августа, когда российская валюта потеряла в цене порядка 9%. Эксперты подчёркивают, что рубль по-прежнему остаётся под давлением со стороны американских санкций. Какие ещё факторы будут определять курс нацвалюты осенью — в материале RT.

Торги 3 сентября на Московской бирже стартовали снижением рубля, который с первых же минут начал терять свои позиции и постепенно возвращаться на уровень, с которого отыгрался в предыдущий день торгов, 31 августа. К середине дня доллар США, подорожав почти на 0,5%, вновь пробил уровень в 68 рублей, а евро торговался выше 79 рублей.

«С одной стороны, утренняя динамика нефтяных котировок оказалась неоднородной и цены несколько снижались, с другой — доллар США на мировом рынке всё ещё сохраняет уверенность и стойкость на фоне анонсированных ужесточений США в отношении пошлин на китайский импорт. Эта мера может оказать давление на юань и все валюты развивающихся экономик, и инвесторы, которые вкладывают в рубль, учитывают этот фактор», — рассказала RT старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Также по теме Доллар против доллара: приостановка покупки валюты США Центробанком РФ поддержала рубль В четверг, 23 августа, динамика курса доллара США показывала резкие изменения. На открытии торгов Мосбиржи стоимость американской...

Начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко отметил ещё один важный фактор курсовой динамики: речь идёт о завершении периода уплаты налогов.

«Валютные продажи ослабли, и это негативно повлияло на курс. Но общая ситуация с августа по-прежнему остаётся напряжённой, как и риторика между Россией и США. К тому же на этой неделе возобновляет работу конгресс США и может начаться обсуждение второго круга санкций», — напоминает Манаенко.

В начале августа сенаторы-демократы Линдси Грэм и Боб Менендес внесли законопроект, предлагающий новые финансовые санкции в отношении России. Речь идёт о запрете инвесторам проводить операции с российским госдолгом и возможных ограничениях на финансовые операции для государственных банков России. Этот законопроект вкупе с очередным пакетом санкций, введённых США из-за обвинений в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, вызвал серьёзное снижение курса рубля в середине августа.

В прошлом месяце фактор санкций оказался даже сильнее растущей цены на нефть. Так, смесь марки Brent (служит ориентиром для российского сырья) подорожала более чем на 4% — до $77,8 за баррель.

«Нефть — это платёжный баланс, поступление валюты в страну. Если валюты больше, то она будет дешеветь. Но при этом был отток валюты, когда иностранные инвесторы срочно покидали рынок из-за возможности возникновения рисков, связанных с санкциями. И этот фактор оказался сильнее», — пояснил валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Впрочем, эксперт не исключил, что инвесторы, которые испугались санкций, уже покинули российский рынок. Поэтому существует вероятность, что растущая в цене нефть может стабилизировать курс рубля в диапазоне от 65 до 69 рублей за доллар США.

При этом Иван Манаенко подчеркнул, что выход нерезидентов из ОФЗ пока был стартовый и основная их масса остаётся в российских бумагах.

«Пауза в покупках Центробанком валюты для Минфина тоже рано или поздно закончится, потому что бюджетное правило никто не отменял. Так что рубль может остаться под давлением, несмотря на волатильность рынка нефти. Моментами сезонные факторы — например, периоды налоговых платежей — будут улучшать ситуацию», — считает Манаенко.

«Факторами долгосрочного давления на рубль остаются вероятность осложнений в вопросе антироссийских санкций, ценовые перепады на рынке нефти и новая волна торгового противостояния между США и Китаем», — отмечает Анна Бодрова.

Новый уровень

По мнению экспертов, дальнейшее давление на рубль во многом будет определяться судьбой рассматриваемого конгрессом США законопроекта о санкциях в отношении России.

«Если всё пойдёт по сильно негативному сценарию, тогда мы можем получить и 74—75 рублей за доллар. Если всё же победит компромиссный вариант, то возможна некоторая стабилизация курса рубля, поскольку во многом негативные моменты уже учтены инвесторами», — рассуждает Александр Егоров.

По словам эксперта, если рубль не пойдёт выше уровня 68,50 за доллар, то уже в сентябре не исключено снижение американской валюты и укрепление нацвалюты до 65—66 рублей за доллар.

Иван Манаенко считает, что санкционная риторика не утихнет вплоть до ноября, когда состоятся промежуточные выборы в конгресс США, поскольку обеим американским партиям выгодно использовать тему России на предстоящих выборах.

«Если не произойдёт ничего экстраординарного в виде принятия жёстких антироссийских ограничений, то вероятен диапазон 67—69 рублей», — прогнозирует Манаенко.

По мнению Анны Бодровой, доллар США в сентябре может оставаться в пределах 65—68,50 рубля, евровалюта — в границах 76—80 рублей.

В целом эксперты прогнозируют довольно широкий курсовой диапазон на всю осень: для доллара — 64—72 рубля, для евро — 75—82 рубля.

«Несмотря на готовность ОПЕК и России пойти на увеличение квот на добычу нефти, что должно негативно сказаться на мировых ценах, сырьевые котировки всё равно растут. Сейчас целевой уровень, по которому трейдеры готовы покупать нефть марки Brent, составляет $79,50—80 за баррель. Если нефть в силу каких-то факторов подорожает, то такая ситуация благоприятно отразится на нашем валютном рынке», — считает Александр Егоров.