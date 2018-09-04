Сырьевой шторм: цена на нефть превысила $79 за баррель

Мировые цены на нефть демонстрируют рекордный за последние два месяца рост и уже вплотную приблизились к психологической отметке $80 за баррель. Взлёт котировок в начале сентября эксперты объясняют сезонным метеофактором в США. Инвесторы опасаются урагана в Мексиканском заливе и закрытия буровых станций. Кроме того, удорожание углеводородов вызвано возможным введением санкций против Ирана, а также заметным падением добычи в Венесуэле. Вместе с тем, по мнению аналитиков, торговые войны и кризисные явления в развивающихся странах оказывают понижательное давление на цены. Как на этом фоне может измениться стоимость нефти осенью — в материале RT.

Начало осени ознаменовалось рекордным за последние два месяца удорожанием нефти на мировом рынке. В ходе торгов во вторник, 4 сентября, баррель сырья эталонной марки Brent вырос в цене до $79, а нефтяные котировки американского сорта WTI превысили $71 за баррель. В последний раз такие значения можно было наблюдать 10 июля.

Рост стоимости углеводородов происходит на фоне тревожных метеопрогнозов — к американскому побережью движется ураган «Гордон». В понедельник, 3 сентября, из-за природного катаклизма нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе и эвакуировала свой персонал. Об этом говорится на официальном сайте корпорации.

Как объяснил в интервью RT аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик, подобные сообщения об ураганах традиционно толкают котировки углеводородов вверх. Игроки рынка закладывают риски возможных перебоев в добыче энергосырья.

«Решение об эвакуации может негативно отразиться на производстве нефти в США, которая совсем недавно перевалила за 11 млн баррелей в сутки. Каждый день приостановки добычи в Мексиканском заливе может лишить мировой рынок порядка 1,8 млн баррелей в сутки», — добавил аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

В то же время, как полагают опрошенные RT эксперты, американский метеофактор стал лишь одной из краткосрочных причин наблюдаемого удорожания нефти. Аналитики при этом отмечают целый ряд других проблем с предложением углеводородов на глобальном рынке. В частности, речь идёт об американских санкциях в отношении Ирана и возможных ограничениях для его партнёров, а также о снижении нефтепроизводства в Венесуэле.

«С мая Иран сократил добычу нефти почти на 0,3 млн баррелей в сутки. Это, в свою очередь, говорит о том, что американские санкции работают. Есть признаки того, что Китай и Индия вынуждены будут сократить покупки сырья у исламской республики, не говоря уже о союзниках США вроде Японии, Южной Кореи и Тайваня. Спрос последних трёх на иранскую нефть, по нашим оценкам, составляет порядка 0,5 млн баррелей в день», — уточнил Сабитов.

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Падение добычи нефти в Венесуэле эксперты объясняют экономическими проблемами внутри страны. Так, Ален Сабитов отмечает угрозу снижения производства сырья до конца 2018 года ниже отметки 1 млн баррелей в сутки. В то же время, по оценке эксперта, намерения правительства страны гармонизировать цены на бензин на одном уровне с общемировыми могло бы остановить тренд на снижение добычи.

Ценовой баланс

Риски корректировки цен на нефть по-прежнему присутствуют. Так, по словам Михаила Рытика, давление на котировки по-прежнему оказывает тарифное противостояние КНР и США. На фоне обострившейся торговой войны в августе Китай приостановил импорт американской нефти и, по словам эксперта, ещё некоторое время не намерен его возобновлять.

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Такие действия, в свою очередь, приводят к снижению мирового спроса на нефть. При этом положение заметно ухудшают и риски возникновения кризиса в развивающихся странах. В первую очередь речь идёт о начале наблюдаемой рецессии в Турции и Аргентине.

«На долю Турции и Аргентины приходится почти 1,8% мирового ВВП, а эффект снижения их экономик может по цепочке распространиться глобально. Более того, в случае затягивания торговых войн рост глобальной экономики замедлится уже в этом году на 0,5%. Если же тарифные трения продлятся и в следующем году, то спрос на нефть может сократиться на 1,5 млн баррелей в сутки, по нашим подсчётам, что может негативно отразиться на нефтяных котировках», — добавил Ален Сабитов.

Кроме того, как отмечает Михаил Рытик, общий тренд на увеличение добычи нефти сланцевыми производителями также является негативным фактором для стоимости энергосырья. В конце прошлого месяца число буровых установок в США после недолгого снижения вновь начало расти. В период с 24 по 31 августа их количество увеличилось на две единицы — до 862 штук. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Тем не менее аналитики уверены, что в ближайшее время котировки будут удерживаться вблизи текущих значений. По словам Алена Сабитова, ввиду продолжающихся торговых войн и угрозы замедления экономик стран — потребителей нефти серьёзных причин для дальнейшего роста цен на рынке пока нет.

Михаил Рытик, в свою очередь, говорит и об отсутствии факторов для серьёзного снижения стоимости углеводородов. На этом фоне эксперт не ожидает резких колебаний на рынке и прогнозирует сохранение цены на нефть Brent вблизи $80 за баррель в краткосрочной перспективе.