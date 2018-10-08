По правилам бюджета: Минфин не ждёт рисков для рубля в 2019 году с началом покупок валюты на внутрироссийском рынке

Начало покупок валюты Центробанком для Минфина на внутрироссийском рынке в рамках бюджетного правила не приведёт к нестабильности курса рубля. Такое заявление сделал замминистра финансов Владимир Колычев в понедельник, 8 октября. Параметры бюджета России на ближайшую трёхлетку обсуждались на слушаниях в Совете Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко не исключила повышение базовой цены на нефть с сегодняшних $40 за баррель при формировании казны, что позволит ускорить темпы роста ВВП. При этом Счётная палата предполагает, что уже в следующем году профицит бюджета будет выше официальных прогнозов.

В Минфине не ожидают повышения волатильности курса рубля при возобновлении покупок валюты Центробанком. Такое заявление сделал в понедельник, 8 октября, замминистра финансов Владимир Колычев.

«На рынке, в принципе, есть ожидания, что покупки начнутся по крайней мере в тех объёмах, которые предусмотрены бюджетным правилом. Будет ЦБ компенсировать или нет — это второй вопрос, и он больше к ЦБ, а не к бюджетному правилу. Здесь нет какой-то неожиданности: вряд ли должна быть какая-то волатильность в момент, когда Центробанк возобновит эти операции», — цитирует ТАСС Колычева.

При этом Владимир Колычев подчеркнул, что ожидает укрепления рубля до конца этого года.

Напомним, ранее Центробанк приостановил до конца декабря 2018 года покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. В пресс-релизе регулятора отмечается, что ЦБ принял такое решение «для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

«По всей видимости, в Минфине рассчитывают, что к началу следующего года ситуация на рынке стабилизируется и, возможно, снизятся санкционные риски. В принципе, сами по себе покупки валюты для министерства значительного давления на курс рубля не оказывают, но в условиях неопределённости и повышенной волатильности рынка они, безусловно, являются дополнительным фактором нестабильности», — отметил в разговоре с RT главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Вопрос бюджетного правила поднимался 8 октября в Совете Федерации во время слушаний об основных параметрах российского бюджета на 2019 год. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предположила, что властям придётся вернуться к бюджетному правилу и повысить базовую цену на нефть, что позволит ускорить темпы роста ВВП.

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«Мы согласны, что обеспечение макроэкономической стабильности, формирование подушки безопасности, снижение зависимости бюджета от нефти — это, безусловно, важнейшие задачи. Но, учитывая стоящие перед страной амбициозные цели, ещё важнее стимулировать экономический рост, используя государственные инвестиции. Думаю, что нам ещё придётся вернуться к бюджетному правилу, повысив базовую цену на нефть, что обеспечит инвестиционный потенциал нашего бюджета и в конечном счёте, безусловно, скажется на ускорении темпов роста ВВП», — заявила Валентина Матвиенко.

Напомним, когда энергосырьё торгуется выше порогового значения ($40 за баррель нефти в 2017 году), полученные от его продажи сверхдоходы Минфин тратит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. За прошлый год соответствующая сумма составила порядка 830 млрд рублей. Приобретённая на эти деньги валюта была направлена в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Согласно проекту федерального бюджета России на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, профицит (превышение доходов над расходами) казны в следующем году составит 1,93 трлн рублей, в 2020 году — 1,22 трлн рублей, в 2021 году — 952 млрд рублей.

При этом глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключил, что профицит бюджета в ближайшие три года будет выше заложенного в проект документа на ближайшую трёхлетку. Федеральный аудитор пояснил, что цены на нефть, которые учитываются в прогнозе социально-экономического развития России, на $10 ниже консенсус-прогноза экспертов. «Поэтому тот профицит, который заложен, будет существенно больше. Мы будем ещё больше триллионов складывать в профицит. Это неизбежно нужно с учётом защитной роли Фонда национального благосостояния», — отметил Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

Алексей Кудрин считает, что цену отсечения в бюджетном правиле можно было бы поднять на $5 (до $45), а дополнительные доходы бюджета направить на инвестиции.

Некоторые эксперты также ожидают превышения уровня профицита бюджета в следующем году. «Бюджетный профицит окажется больше, чем ожидалось ранее, поскольку бюджет России формируется, исходя из стоимости барреля нефти в $40, а уже на протяжении длительного периода времени цена держится на уровне в два раза выше этой отметки и, по прогнозам экспертов, пока не будет сильно опускаться — наоборот, есть предпосылки для продолжения роста», — пояснил RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.